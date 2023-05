Jerome Powell, prezes Fedu ANNA MONEYMAKER/AFP

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 25 pb. Główna wzrosła do 3,75 proc., a depozytowa do 3,25 proc. Było to zgodne z prognozami analityków. EBC zapowiedział też, że w lipcu przestanie reinwestować zyski z wartego 3,2 bln euro programu skupu aktywów APP. W swoim komunikacie EBC podkreślił, że „perspektywy dla inflacji pozostają zbyt wysokie przez zbyt długi okres czasu”.