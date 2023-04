Wskaźnik cen producentów wyrobów przemysłowych wzrósł w marcu 2023 r. w porównaniu z marcem 2022 o 7,5 proc. W lutym 2023 r. wzrost wyniósł +15,8 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny (Destatis), powołując się na wstępne wyniki. W porównaniu z lutym 2023 r. ogólny wskaźnik w marcu 2023 r. spadł o 2,6 proc., co oznacza spadek cen w przemyśle już szósty miesiąc z rzędu.

Reklama

Wyniki badania cen producentów są wstępne w odniesieniu do ogólnego wskaźnika, głównej grupy branżowej energia oraz wskaźników dotyczących energii elektrycznej i gazu ziemnego (dystrybucja). Powodem jest to, że wprowadzony w styczniu 2023 r. hamulec cenowy energii elektrycznej i gazu ziemnego musi być realizowany dopiero od marca 2023 r. Ponieważ nie wszystkie jednostki sprawozdawcze dotyczące cen energii elektrycznej i gazu ziemnego mogły podawać ceny z uwzględnieniem hamulca cenowego, wyniki marcowe pozostają również wstępne. Rewizja danych musi więc zostać przełożona na publikację wyników z kwietnia.

Za wzrost cen producentów w porównaniu do marca 2022 r. w głównej mierze odpowiadał roczny wzrost cen energii. Ponadto wpływ miały zmiany cen produktów energetycznych, nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, dóbr pośrednich, trwałych dóbr konsumpcyjnych i dóbr inwestycyjnych.

Główną przyczyną spadku cen producentów w ujęciu miesięcznym jest także kształtowanie się cen energii.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemiecka produkcja przemysłowa wzrosła w lutym bardziej niż oczekiwano Niemiecka produkcja przemysłowa wzrosła w lutym znacznie bardziej niż oczekiwano, częściowo dzięki produkcji pojazdów, zwiększając się o 2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W ankiecie Reutera analitycy wskazywali na niewielki wzrost o 0,1 proc.

Reklama

Energia drożeje wolniej

Ceny energii ogółem wzrosły o 6,8 proc. w porównaniu do marca 2022 r. Ceny te mocno wzrosły już w marcu 2022 r. Wraz ze spadkiem cen w ostatnich miesiącach prowadzi to w marcu 2023 r. jedynie do stosunkowo umiarkowanego wzrostu w porównaniu z rokiem poprzednim. Za wzrost cen energii nadal odpowiadały głównie podwyżki cen gazu ziemnego (dystrybucja).

Ceny gazu ziemnego (dystrybucja) wzrosły w porównaniu do marca 2022 roku o 19,1 proc.. Ceny energii elektrycznej dla wszystkich grup odbiorców pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu do marca 2022 roku.

Ceny produktów naftowych spadły o 18,4 proc. w stosunku do marca 2022 roku i o 2,3 proc. w stosunku do lutego 2023 roku. Rok wcześniej, w marcu 2022 r. ceny produktów naftowych wzrosły aż o 25,8 proc. w ciągu miesiąca z powodu wybuchu wojny na Ukrainie. Natomiast w marcu 2023 r. ceny lekkiego oleju opałowego były o 33,6 proc. niższe w stosunku do marca 2022 r. (-4,4 proc. w stosunku do lutego 2023 r.), a paliw silnikowych - o 19,4 proc. (-1,7 proc. w lutym 2023 r.).

Ogólny wskaźnik bez uwzględnienia energii wzrósł o 7,9 proc. w stosunku do marca 2022 r. i o +0,2 proc. w porównaniu z lutym 2023 r.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Inflacja zaczyna dręczyć też Niemców. Żywność mocno podrożała Stopa inflacji w Niemczech, mierzona jako zmiana rok do roku wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), wyniosła w marcu 2023 roku 7,4 proc.

Żywność w górę

Ceny nietrwałych dóbr konsumpcyjnych wzrosły o 15,4 proc. w porównaniu z marcem 2022 r. i o 0,7 proc. w porównaniu z lutym 2023 r. Od marca 2022 r. do marca 2023 r. ceny żywności wzrosły o 19,2 proc. Szczególnie wysoki był wzrost cen cukru (+89,2 proc. w porównaniu do marca 2022 r.). Ceny ziemniaków przetworzonych i konserwowanych wzrosły o 46,6 proc., mięsa wieprzowego o 33,4 proc. w porównaniu z marcem 2022 r. Ceny margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych wzrosły o 29,3 proc. Tańsze niż przed rokiem były masło (-11,6 proc.) i surowe oleje roślinne (-31,0 proc.).

Reklama

Ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wzrosły o 10,0 proc. w porównaniu do marca 2022 r., co było spowodowane głównie rozwojem cen mebli (+11,7 proc.).

Ceny dóbr inwestycyjnych wzrosły o 7,5 proc. rok do roku (+0,2 proc. w porównaniu z lutym 2023 r.). Największy wpływ na kształtowanie się cen dóbr inwestycyjnych w porównaniu z rokiem poprzednim miał wzrost cen maszyn o 9,4 proc., a następnie wzrost cen pojazdów o 5,9 proc.