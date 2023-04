Zarówno w styczniu, jak i lutym 2023 roku stopa inflacji nad Renem wyniosła +8,7 proc. – Tempo inflacji zwolniło, ale pozostaje na wysokim poziomie – powiedziała Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego. – Gospodarstwa domowe odczuły zwłaszcza skutki kolejnej podwyżki cen żywności w marcu – dodała. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje również, że ceny konsumpcyjne w marcu 2023 r. wzrosły wobec lutego o 0,8 proc.

Ceny produktów energetycznych były w marcu 2023 r. o 3,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wzrost cen produktów energetycznych wyhamował więc znacząco, pozostając poniżej poziomu inflacji. W lutym wyniósł +19,1 proc., a w styczniu +23,1 proc. Ze względu na ubiegłoroczny silny wzrost cen energii, dane za marzec 2023 r. zostały jednak obarczone efektem bazy. Paliwa silnikowe kosztują znacznie mniej (-16,1 proc.) niż rok wcześniej. Ceny energii podlegają również hamulcom cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego, które wchodzą w życie z mocą wsteczną od stycznia 2023 r. Na ogólny rozwój cen energii ma jednak wpływ wiele czynników, zwłaszcza międzynarodowe ceny zakupu.

Szczególnie duży wzrost odnotowano ponownie w przypadku cen energii dla gospodarstw domowych w okresie marzec 2022 – marzec 2023 (+21,9 proc.). Ceny gazu ziemnego wzrosły o 39,5 proc., energii elektrycznej o 17,1 proc., a ciepła sieciowego o 16,4 proc. Ponadprzeciętne wzrosty cen utrzymywały się również na pozostałych nośnikach energii dla gospodarstw domowych, m.in. ceny drewna opałowego, pelletu drzewnego i innych paliw stałych wzrosły o 39,4 proc. Natomiast ceny oleju opałowego znacznie spadły – o 35,7 proc.

Ceny żywności w górę

Ceny żywności wzrosły w marcu 2023 r. o 22,3 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Wzrost cen żywności przyspieszył więc jeszcze bardziej (luty 2023 r.: +21,8 proc.; styczeń 2023 r.: +20,2 proc.), a tymczasem jest trzykrotnie wyższy od ogólnej stopy inflacji. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w marcu 2023 r. odnotowano wzrost cen wszystkich grup żywności. Szczególnie mocno wzrosły ceny nabiału i jaj (+34,6 proc.). Znaczne wzrosty rok do roku odnotowano również w przypadku warzyw (+27,3 proc.), pieczywa i płatków zbożowych (+23,8 proc.) oraz produktów rybnych i owoców morza (+22,2 proc.). Zaobserwowano bardzo wysokie wzrosty cen niektórych artykułów spożywczych. Przykładowo za cukier konsumenci musieli zapłacić o 70,9 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu ub.r.

Stopa inflacji z wyłączeniem energii wyniosła w marcu 2023 roku +7,8 proc., a więc była wyższa niż ogólna stopa inflacji, co oznacza, że ​​ceny energii mają obecnie nawet niewielki wpływ na inflację. To, w jakim stopniu ceny żywności wpływają obecnie na ogólną inflację, ujawnia się po wyłączeniu energii i żywności. Wynikowy wskaźnik był wyraźnie niższy (+5,8 proc.). Ponadto wskaźnik inflacji z wyłączeniem energii i żywności pokazuje, że inflacja jest wysoka również w przypadku innych grup produktów. Już w grudniu 2022 r. stopa ta przekraczała pięcioprocentowy próg i ponownie nieznacznie wzrosła po osiągnięciu +5,6 proc. w styczniu 2023 r. i +5,7 proc. w lutym 2023 r.

Droższa higiena osobista

Ceny towarów (ogółem) wzrosły w marcu 2023 r. o 9,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Wzrost cen był szczególnie duży w przypadku dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (+11,9 proc.), do czego przyczynił się przede wszystkim wzrost cen żywności. Znacznie wyższe ceny trzeba było zapłacić także za nietrwałe dobra konsumpcyjne do higieny osobistej (+14,6 proc.), piwo (+13,6 proc.) oraz napoje bezalkoholowe (+13,2 proc.). Ceny dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku wzrosły o 6,2 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Znaczne wzrosty cen odnotowano zwłaszcza w przypadku mebli i sprzętu oświetleniowego (+10,3 proc.) oraz nowych samochodów (+7,5 proc.).

Ceny usług (ogółem) wzrosły w marcu 2023 r. o 4,8 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Czynsze netto bez kosztów ogrzewania wzrosły o 2,1 proc. Ponadprzeciętnie wzrosły ceny niektórych usług, takich jak utrzymanie i remont mieszkań (+16,6 proc.), usługi cateringowe w restauracjach, kawiarniach itp. (+10,8 proc.) oraz usługi obiektów socjalnych (+9,8 proc.). Ceny spadły rok do roku tylko w przypadku bardzo niewielkiej liczby usług, na przykład usług telekomunikacyjnych (-0,9 proc.).

Sezonowe wzrosty cen

W porównaniu z lutym 2023 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrósł o 0,8 proc. Znaczne sezonowe wzrosty cen odnotowano zwłaszcza w przypadku wczasów zorganizowanych (+9,2 proc.), biletów lotniczych (+8,5 proc.) oraz odzieży (+5,1 proc.). Więcej niż w poprzednim miesiącu gospodarstwa domowe musiały też płacić za żywność ogółem (+1,3 proc.), zwłaszcza za warzywa (+6,5 proc.). Ponownie nastąpił wyraźny spadek cen tłuszczów i olejów jadalnych (-3,1 proc.), a w szczególności masła (-7,0 proc.) w porównaniu z miesiącem wcześniejszym. Ceny energii (ogółem) pozostały bez zmian. Mimo to ceny niektórych produktów energetycznych wzrosły; ceny ciepła sieciowego (+1,2 proc.) i gazu ziemnego (+0,7 proc.) wzrosły mimo zahamowań cenowych. Wraz z tymi wzrostami cen nastąpiły spadki m.in. oleju opałowego (-2,3 proc.) oraz energii elektrycznej (-0,6 proc.). Ceny paliw silnikowych (ogółem) pozostały na niemal niezmienionym poziomie (-0,1 proc., w tym benzyny super: +0,3 proc., olej napędowy: -1,6 proc.).