Napięcia w systemie finansowym nie zniechęciły kolejnych banków centralnych do podwyżek stóp procentowych. Bank Anglii podniósł w czwartek główną stopę o 25 pkt baz., do 4,75 proc., czyli do najwyższego poziomu od października 2008 r. Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) dokonał podwyżki o 50 pkt baz., do 1,5 proc. Norges Bank podniósł natomiast swoją główną stopę o 25 pkt baz., do 3 proc., i zapowiedział możliwość dalszych podwyżek. Wszystkie te decyzje były takie, jak oczekiwali analitycy. Na podwyżkę stóp nie zdecydował się tylko Bank Centralny Republiki Turcji, ale powszechnie spodziewano się wcześniej, że pozostawi on główną stopę na poziomie 8,5 proc. Natomiast w środę wieczorem amerykański Fed podniósł stopy o 25 pkt baz. Główna została podwyższona do przedziału 4,75–5 proc.