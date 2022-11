Ceny konsumpcyjne spadły o 1,4 proc. miesiąc do miesiąca - poinformował czeski Urząd Statystyczny. Zmiana ta wynikała przede wszystkim z odzwierciedlenia taryfy oszczędnościowej i zwolnienia z opłat za wspierane źródła energii za ceny energii elektrycznej, a z drugiej strony z wyższych cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe”. Wzrost cen konsumpcyjnych rok do roku wyniósł w październiku 15,1 proc., o 2,9 punktu procentowego mniej niż we wrześniu.

Spadek w ujęciu miesięcznym cen mieszkań, wody, energii elektrycznej, gazu i innych paliw wynikał z niższych o 53,9 proc. cen energii elektrycznej. Z kolei ceny gazu ziemnego były wyższe o 2,7 proc., paliw stałych o 8,4 proc. oraz ciepła i ciepłej wody o 3,1 proc. w dziale mieszkalnictwo, woda, energia elektryczna, gaz i inne paliwa. W kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” ceny wzrosły o 3,0 proc., w tym warzywa o 9,6 proc., cukier o 54,3 proc., jajka o 27,0 proc., pieczywo i zboża o 3,1 proc., drób o 2,5 proc., wieprzowina o 2,8 proc., ser i twaróg o 2,0 proc., a masło o 4,5 proc. W dziale „transport” ceny paliw i smarów do środków transportu osobistego były wyższe (po dwóch miesiącach spadku) o 4,9 proc.. W dziale „odzież i obuwie” ceny odzieży wzrosły o 3,6 proc., a obuwia i pozostałego obuwia o 4,5 proc.

Ceny towarów ogółem spadły o 2,8 proc., natomiast ceny usług wzrosły o 0,7 proc..

– Na poziom cen w październiku największy wpływ miały rządowe środki oszczędnościowe dla gospodarstw domowych w postaci dodatku energetycznego. W związku z włączeniem do cen energii elektrycznej taryfy Oszczędności oraz zerowej opłaty za obsługiwane źródła energii, ceny w stosunku do września spadły o 1,4 proc.. Był to jedyny spadek cen miesiąc do miesiąca od grudnia 2020 r. – zauważyła Pavla Sediva, kierownik Działu Statystyki Cen Konsumpcyjnych CZSO.

Spowolnienie dynamiki cen w ujęciu rocznym nastąpiło głównie w segmencie „mieszkania, woda, energia elektryczna, gaz i inne paliwa”, gdzie ceny energii elektrycznej spadły o 38,2 proc. (wzrost o 37,8 proc. we wrześniu). Z kolei w „żywności i napojach bezalkoholowych” wzrost cen ponownie przyspieszył. Ceny pieczywa i zbóż były wyższe o 29,1 proc. (wzrost o 25,6 proc. we wrześniu), mięsa o 26,6 proc. (wzrost o 23,6 proc. we wrześniu), jaj o 52,8 proc. (wzrost o 23,3 proc. we wrześniu), owoców o 7,6 proc. ( wzrost o 2,9 proc. we wrześniu), warzywa o 24,4 proc. (wzrost o 12,2 proc. we wrześniu) i cukier o 105,4 proc. (wzrost o 33,8 proc. we wrześniu).

Największy wpływ na wzrost r/r poziomu cen w październiku miały ceny w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe”, gdzie oprócz wymienionych głównie ceny mąki były wyższe o 53,3 proc. r/r , pieczywa o 35,5 proc., drobiu o 42,3 proc., mleka półtłustego UHT o 38,1 proc., olejów i tłuszczy o 50,4 proc.. Następne w kolejności wpływów były ceny w „mieszkaniu, wodzie, energii elektrycznej, gazie i innych paliwach”, gdzie oprócz kosztów mieszkania zajmowanego przez właściciela, również ceny czynszów rzeczywistych wzrosły o 5,4 proc., ceny zaopatrzenia w wodę o 5,3 proc., odbiór ścieków o 6,4 proc., gazu ziemnego o 85,3 proc., paliw stałych o 67,1 proc. oraz ciepła i ciepłej wody o 24,8 proc. W dziale „transport” ceny paliw i smarów do środków transportu osobistego wzrosły o 21,7 proc.. W „restauracjach i hotelach” ceny usług gastronomicznych wzrosły o 26,6 proc.