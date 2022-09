Bank Centralny Republiki Turcji po raz kolejny zaskoczył inwestorów, tnąc stopy procentowe. Główną stopę obniżył w czwartek o 100 pkt baz., do 12 proc. To już druga taka podwyżka z rzędu. Od września 2021 r. obciął główną stopę łącznie o 700 pkt baz., co mocno przyczyniło się do osłabienia tureckiej waluty.