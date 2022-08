Musk pod ścianą? Rekordowa sprzedaż akcji Tesli

Najbogatszy człowiek świata sprzedał akcje Tesli o wartości 6,9 miliarda dolarów. To rekordowa taka transakcja.

Elon Musk wyjaśnił, że uczynił to by uniknąć konieczności nagłej wyprzedaży, gdyby został zmuszony do kupna Twittera.