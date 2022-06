Przed liniami lotniczymi British Airways trudne wakacje. Związek Unite reprezentujący 16 tys. pracowników firmy podjął decyzję o przeprowadzeniu strajków, które wpłyną m.in. na opóźnienie wielu lotów.

Związkowcy podkreślają, że sprawa związana jest z ostatnimi zwolnieniami, do których doszło w trakcie pandemii, gdy popyt na loty był bardzo niski. – Chociaż BA otrzymało od rządu setki milionów funtów w ramach pakietu pomocowego, to tysiące doświadczonych pracowników zostało zwolnionych i nigdy ich nie zastąpiono. Oznacza to, że powrót do normalnej częstotliwości lotów będzie bardzo utrudniony – stwierdzili przedstawiciele Unite w oświadczeniu. gsu