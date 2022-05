Operator platformy komunikacyjnej WeChat, służącej również do płatności mobilnych oraz największy na świecie producent gier wideo Tencent, zanotował rozczarowujące wyniki za I kwartał 2022 r. Przychody spółki wzrosły do 20,08 mld dol., w porównaniu z 20,04 mld dol., w tym samym okresie 2021 r., jednak Tencent doświadczył jednak blisko 11 - proc. spadku przychodów z usług finansowych, które są drugim co do wielkości czynnikiem generującym jego przychody.

- Komercyjna działalność płatnicza była słaba od połowy marca 2022 r. z powodu ponownego pojawienia się wirusa COVID-19 w Chinach. To negatywnie wpłynęło na wzrost wolumenu płatności w takich kategoriach jak transport, usługi gastronomiczne i odzież - podała spółka.

To przełożyło się na znaczny spadek wysokości zysku przypisanego akcjonariuszom spółki. Ten w I kwartale zmalał o 51 proc. r/r. Jest to największy spadek zysku Tencent od czasu wejścia koncernu na giełdę w 2004 roku.

Według analityków, słabe wyniki spółki są sygnałem ostrzegawczym dla całej chińskiej branży technologicznej.

- Spółki technologiczne w Chinach przez dłuższy czas mogą rosnąć wolniej - powiedział Vey-Sern Ling, analityk Union Bancaire Privée i dodał:

- Istnieją jednak powody do większego optymizmu w drugiej połowie roku, biorąc pod uwagę coraz bardziej wspierające sygnały płynące z wyższych szczebli rządu".