Zysk na akcje spółek z amerykańskiego indeksu S&P 500 prawdopodobnie wzrósł w pierwszym kwartale o 4,5 proc. rok do roku – sugeruje średnia prognoz zebranych przez firmę badawczą FactSet. Wzrost ten był najniższy od czwartego kwartału 2020 r. (gdy wyniósł 3,8 proc.). Na jego korzyść nie będzie działał już efekt niskiej bazy porównawczej, który przyczynił się w poprzednich czterech kwartałach do zwyżek zysków sięgających po kilkadziesiąt procent.

Pole do zaskoczeń

Oczekiwania co do wyników amerykańskich spółek wyraźnie się pogorszyły w ostatnich miesiącach, na co wpływ miała m.in. wysoka inflacja. Jeszcze na koniec 2021 r. średnio prognozowano, że zyski na akcje firm z indeksu S&P 500 wzrosną w pierwszym kwartale o 5,7 proc. Spośród spółek, które opublikowały własne projekcje wynikowe, 67 przedstawiło negatywne prognozy, a 29 pozytywne. Sezon wyników już trwa i do środowego popołudnia raporty kwartalne opublikowało 21 spółek z indeksu S&P 500. 16 pozytywnie zaskoczyło swoim zyskiem na akcję, a pięć firm rozczarowało tym wynikiem.

Z danych FactSet wynika, że spółki, które jak dotąd opublikowały wyniki, często wskazywały w swoich komunikatach rosnące koszty jako czynnik, który negatywnie wpływał na ich zyski. Spośród pierwszych 20 firm, które opublikowały wyniki w tym sezonie, 13 wspomniało w swoich sprawozdaniach o rosnących kosztach pracy, 12 o kosztach związanych z pandemią i także 12 o zakłóceniach w łańcuchach dostaw. 13 przypomniało o ryzyku związanym z wojną w Ukrainie, ale tylko wskazywało na konkretne negatywne skutki tego konfliktu dla ich działalności. „Pomimo negatywnych czynników dotykających tych 20 spółek, wypracowały one łącznie wzrost zysków wynoszący 18,5 proc. rok do roku. Wygląda na to, że większość tych spółek podnosi ceny, by zrekompensować negatywne czynniki" – piszą analitycy FacSet.

GG Parkiet

Wciąż jest też pole do pozytywnych zaskoczeń w raportach wynikowych. Przez poprzednie siedem kwartałów zyski na akcje spółek były lepsze, niż prognozowali analitycy. Tak było choćby w czwartym kwartale 2021 r. Na koniec tego okresu średnio prognozowano wzrost zysków spółek z S&P 500 o 21,3 proc. Sięgnął on jednak 31,2 proc. Nawet w okresach kryzysu zyski okazywały się lepsze od oczekiwań. Na przykład średnio prognozowano, że w trzecim kwartale zyski na akcje spadną o 21,2 proc., a zmniejszyły się one o 5,8 proc.

W środę jako pierwszy spośród dużych banków z Wall Street wyniki kwartalne opublikował JPMorgan Chase. Miał on w pierwszym kwartale 2,63 USD zysku na akcję i 31,59 mld USD przychodu, gdy prognozowano odpowiednio: 2,69 USD i 30,86 USD. Inwestorów rozczarowało to, że jego dział bankowości inwestycyjnej wypracował 2,06 mld USD przychodu, podczas gdy spodziewano się 2,21 mld USD.

Czas niepewności

Czy obecny sezon wyników może stać się impulsem do zwyżek na giełdach? Sytuacja jest obecnie bardziej niepewna niż podczas poprzednich kilku sezonów. Polityka Fedu nie zapewnia już wsparcia dla rynków, a obawy przed stagflacją oraz niepewność geopolityczna prowadzą do podwyższonej zmienności.

„Bez poduszki w postaci niskich rentowności obligacji, zachowanie akcji będzie w dużym stopniu zależało od jakości raportów wyników – wskazują analitycy Barclaysa. Ich zdaniem ograniczone oczekiwania inwestorów oraz to, że globalny wzrost gospodarczy był jak dotąd (pomimo spowolnienia) wyraźnie odporny na wstrząsy, może oznaczać, że raporty wynikowe za pierwszy kwartał będą dobrze odbierane przez inwestorów.