Liczony przez CFLP wskaźnik PMI dla chińskiej branży usługowej i budowlanej spadł z 51,6 pkt w lutym do 48,6 pkt w marcu. Średnio prognozowano jego spadek do 50,3 pkt. To najgorszy odczyt tego PMI od sierpnia.

Pogorszenie koniunktury gospodarczej w Chinach jest tłumaczone głównie lockdownami covidowymi, które dotknęły w ostatnich tygodniach wiele dużych miast, w tym Szanghaj. – Wskaźniki PMI pogorszyły się, bo pojawienie się ognisk zakażeń wariantem omikron w wielu chińskich miastach przyniosło lockdowny i zaburzenia w produkcji przemysłowej. Ponieważ lockdown w Szanghaju został wprowadzony dopiero pod koniec marca, to najprawdopodobniej aktywność gospodarcza będzie też zwalniała w kwietniu. Rząd wyraźnie dał do zrozumienia, że jego priorytetem jest powstrzymanie zakażeń omikronem, co wskazuje, że jest gotowy poświęcić wzrost gospodarczy w krótkim terminie – twierdzi Zhang Zhiwei, główny ekonomista firmy Pinpoint Asset Management.