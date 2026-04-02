Wojna w Zatoce Perskiej nasiliła ostrożność zakupową Polaków

46,5 proc. – taki odsetek respondentów deklaruje, że obecna sytuacja związana z wojną w Iranie, podwyższeniem cen paliw oraz wzrostem inflacji, wpływa na ograniczenie ich wydatków. Badanie na zlecenie „Rzeczpospolitej” przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS (metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1067 osób). Co ważne, zrealizowano je w dniach 27-28 marca, a więc gdy nie obowiązywała jeszcze tarcza antyinflacyjna CPN.

Z badania wynika, że blisko 22 proc. respondentów oceniło wręcz, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie oraz ich implikacje dla obrazu cenowego w Polsce zdecydowanie wpłynęły na ograniczenie przez nich wydatków. Ale jednocześnie na drugim biegunie jest blisko 53 proc. badanych, którzy żadnego zaciągniętego hamulca dla konsumpcji na razie nie zameldowali.