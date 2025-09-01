Obcokrajowcy pomagają wypełnić trudne wakaty w polskich firmach

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Prawie 144 tysiące cudzoziemców było zatrudnionych pod koniec 2024 r. z ubezpieczeniem ZUS w budownictwie. To ponad 11-krotnie więcej niż na koniec 2015 roku Fot. M. Stelmach
Podczas gdy jeszcze w 2015 r. cudzoziemcy stanowili zaledwie 1,2 proc. legalnie zatrudnionych pracowników ubezpieczonych w ZUS, to na koniec I półrocza 2025 będzie sięgał już 7,6 proc. Ich liczba w rejestrach ZUS wzrosła w tym czasie ze 184,2 tysiąca w końcu 2015 r., do miliona 240 tys. na koniec czerwca tego roku. I nadal rośnie, bo w lipcu przybyło w rejestrach ZUS prawie 8 tys. cudzoziemców.
Projekt przyszłorocznego budżetu sprawia wrażenie stabilnego – dochody mają rosnąć, a deficyt nominalnie spadać. Jednak dokładniejsze spojrzenie ujawnia podwyżki podatków, wątpliwości wokół realnych wpływów i niepokojący wzrost długu.
Inflacja w sierpniu spadła do 2,8 proc. r/r i jest najniższa od ponad roku – podał w piątek w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny (GUS). Czy to wystarczy Radzie Polityki Pieniężnej do kolejnej obniżki stóp procentowych już 3 września?
Inflacja konsumencka wyniosła 2,8% w ujęciu rocznym w sierpniu 2025 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1%, podał też GUS.
„Więcej niż szacowała Komisja Europejska”, "potrzeby pożyczkowe rosną", "deficyt sektora finansów publicznych w 2026 r. wysoki" – to pierwsze komentarze analityków do projektu budżetu na 2026 r.
Deficyt budżetowy w 2026 r. ma być nie wyższy niż 271,7 mld zł – podał minister finansów Andrzej Domański. To trochę mniej niż oczekiwania rynkowe i trochę mniej mniej niż dziura w finansach publicznych w tym roku.