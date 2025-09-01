Gospodarka
Notowania

Obcokrajowcy pomagają wypełnić trudne wakaty w polskich firmach

Polska w coraz większym stopniu staje się międzynarodowym rynkiem pracy. Na przestrzeni ostatniej dekady udział cudzoziemców wśród osób ubezpieczonych w ZUS wzrósł ponad sześciokrotnie. Szybko przybywa pracowników z Azji i Ameryki Łacińskiej.

Publikacja: 01.09.2025 06:00

Prawie 144 tysiące cudzoziemców było zatrudnionych pod koniec 2024 r. z ubezpieczeniem ZUS w budowni

Prawie 144 tysiące cudzoziemców było zatrudnionych pod koniec 2024 r. z ubezpieczeniem ZUS w budownictwie. To ponad 11-krotnie więcej niż na koniec 2015 roku Fot. M. Stelmach

Foto: parkiet.com

Anita Błaszczak

Podczas gdy jeszcze w 2015 r. cudzoziemcy stanowili zaledwie 1,2 proc. legalnie zatrudnionych pracowników ubezpieczonych w ZUS, to na koniec I półrocza 2025 będzie sięgał już 7,6 proc. Ich liczba w rejestrach ZUS wzrosła w tym czasie ze 184,2 tysiąca w końcu 2015 r., do miliona 240 tys. na koniec czerwca tego roku. I nadal rośnie, bo w lipcu przybyło w rejestrach ZUS prawie 8 tys. cudzoziemców.

Pozostało jeszcze 95% artykułu
Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Więcej podatków, większy dług. Co naprawdę kryje budżet na 2026 r.?
Gospodarka krajowa
Więcej podatków, większy dług. Co naprawdę kryje budżet na 2026 r.?
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Inflacja w dół. Co na to RPP?
Gospodarka krajowa
Inflacja w dół. Co na to RPP?
Inflacja w sierpniu lekko poniżej prognoz. GUS podał szybki szacunek
Gospodarka krajowa
Inflacja w sierpniu lekko poniżej prognoz. GUS podał szybki szacunek
GUS: Inflacja wyniosła 2,8% r/r w sierpniu; konsensus: 2,9% r/r
Gospodarka krajowa
GUS: Inflacja wyniosła 2,8% r/r w sierpniu; konsensus: 2,9% r/r
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Gospodarka krajowa
„Kolejny rząd może być w pułapce”. Ekonomiści komentują projekt budżetu na 2026 r.
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji prasowej po zakończonym posiedze
Gospodarka krajowa
Jaki budżet państwa na przyszły rok. Rząd pokazał plany