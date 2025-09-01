Obcokrajowcy pomagają wypełnić trudne wakaty w polskich firmach

Podczas gdy jeszcze w 2015 r. cudzoziemcy stanowili zaledwie 1,2 proc. legalnie zatrudnionych pracowników ubezpieczonych w ZUS, to na koniec I półrocza 2025 będzie sięgał już 7,6 proc. Ich liczba w rejestrach ZUS wzrosła w tym czasie ze 184,2 tysiąca w końcu 2015 r., do miliona 240 tys. na koniec czerwca tego roku. I nadal rośnie, bo w lipcu przybyło w rejestrach ZUS prawie 8 tys. cudzoziemców.