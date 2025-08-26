Gospodarka
Notowania

Dobra trwałego użytku schodzą z półek jak świeże bułeczki

Sprzedaż detaliczna w Polsce urosła w lipcu realnie o 4,8 proc. r/r. Znów bardzo solidnie wyglądał przede wszystkim popyt na wyposażenie mieszkań. Konsumpcja prywatna pozostaje główną nadzieją polskiego wzrostu gospodarczego.

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Dobra trwałego użytku schodzą z półek jak świeże bułeczki

Foto: Adobestock

Mikołaj Fidziński

Poniedziałkowe dane GUS są dużo lepsze od średniej prognoz ekonomistów dla „Parkietu” (+3,2 proc.). Potwierdziły, że rozczarowujący wynik za czerwiec (+2,2 proc. r/r względem średniej prognoz +4,3 proc.) był jednorazową „wpadką”.

Silna konsumpcja

