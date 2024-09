Jest decyzja ws. ratingu Polski. Moody's pisze o demografii i długu publicznym

To moment na rynku mieszkaniowym, kiedy oferta jest bardzo duża przy zmniejszonej - m.in. ze względu na brak jasności w sprawie programu „Na start” - sprzedaży. Atal to spółka, która bardzo agresywnie zwiększyła podaż i do tego oferuje zakup lokalu z możliwością odstąpienia aż do końca I kwartału 2025 r. O perspektywach powie prezes i główny akcjonariusz - Zbigniew Juroszek.