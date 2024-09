Inflacja bazowa w dół, ale prognozy nie są optymistyczne

Miesiąc do miesiąca, inflacja bazowa w sierpniu wyniosła 0,3 proc. „Ukształtowała się powyżej wzorca sezonowego (ok. 0 proc.), co wskazuje na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce” – komentują analitycy Credit Agricole.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa GUS: inflacja w sierpniu była najwyższa w tym roku Inflacja w Polsce w sierpniu wyniosła 4,3 proc. rok do roku – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, tym samym potwierdzając szybki szacunek sprzed dwóch tygodni.

We wrześniu inflacja bazowa urośnie

Sierpniowy odczyt inflacji bazowej 3,7 proc. będzie zapewne ostatnim na jakiś czas odczytem poniżej 4 proc. – oceniają ekonomiści Santander Banku. Nie są w tej prognozie odosobnieni – m.in. również analitycy Pekao widzą aż do końca 2025 r. inflację bazową co miesiąc na poziomie 4-4,6 proc.

Lipcowa projekcja inflacyjna NBP jest w tym względzie bardziej optymistyczna – zakłada inflację bazową na poziomie około 3,7-4 proc. do końca 2025 r. Generalny wniosek o trudnym zejściu inflacji bazowej w okolice celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy) jest więc podobny. Jednak oczywiście jeśli dane oraz kolejne projekcje NBP (najbliższa w listopadzie) będą bliższe przewidywaniom ekspertów z Pekao, to będzie to jeden z argumentów za odsunięciem w czasie obniżek stóp przez RPP.

Wrześniowy przewidywany skok do przynajmniej 4 proc. (według Pekao nawet do 4,3 proc.) tłumaczony jest efektem niskiej bazy sprzed roku. We wrześniu 2023 r. ruszył rozszerzony program darmowych leków, antyinflacyjnie działały też jednorazowe promocje m.in. usług RTV i transportowych. Wówczas inflacja bazowa osunęła się aż o 2,6 punktu procentowego (z 11 proc. w sierpniu 2023 r. do 8,4 proc. we wrześniu), a miesiąc do miesiąca poziom cen w koszyku inflacji bazowej spadł o 0,1 proc. Był to pierwszy od ponad trzech lat (i ostatni jak do tej pory) taki moment, gdy inflacja bazowa mdm była ujemna.

W inflacji bazowej za wrzesień 2024 r. efekt ten już zaniknie – bo zaistniał już ponad rok temu. To podbije odczyt. Zresztą wrześniowy skok zobaczymy także w przypadku „pełnej” inflacji CPI, gdyż zniknie także efekt przedwyborczych obniżek cen paliw oraz podwyższenia limitów zużycia energii elektrycznej na preferencyjnych cenach we wrześniu 2023 r.