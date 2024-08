Praca tymczasowa – spadek zleceń, niedobór ludzi

– Głównym problemem jest malejąca liczba kandydatów do pracy tymczasowej, co jest naturalną konsekwencją bardzo niskiej stopy bezrobocia –podkreśla Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR (PFHR), komentując raport dotyczący rynku i branży usług HR w II kwartale tego roku. W tym pracy tymczasowej, która ma dominujący udział w obrotach sektora, który odczuwa skutki opóźniającego się ożywienia w gospodarce.

Jak wynika z raportu PFHR, II kwartał 2024 r. nie przyniósł odbicia w pracy tymczasowej po nie najlepszym początku tego roku. Widoczny w danych forum ok. 5 proc. wzrost obrotów firm członkowskich, jak i całego rynku pracy tymczasowej (który w II kw. wyceniano na ok. 1,8 miliarda złotych, a w całym I półroczu na ok. 3,6 mld zł) był przede wszystkim efektem wzrostu płac. W tym ustawowej podwyżki płacy minimalnej, która jest teraz o ponad jedną piątą wyższa niż rok wcześniej. I jest podstawą wynagradzania pracowników tymczasowych w wielu branżach, w tym w przetwórstwie spożywczym i w logistyce.