Glapiński: Temat obniżek stóp procentowych nie jest obecnie dyskutowany

"Wybitni ekonomiści, w tym laureaci Nagrody Nobla zastanawiają się, czy zmienić te cele: 2% dla krajów wysoko rozwiniętych, zachodnich; 2,5% - dla nas. Ale to jest długa dyskusja. Oczywiście, my nic nie będziemy zmieniać, chyba, że cały świat już zmieni, no to wtedy my" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"U nas jest 2,5% - tak jak zwykle to jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach tzw. rynków rozwijających się" - dodał.

Cel inflacyjny w Polsce wynosi 2,5% +/- 1 pkt proc.