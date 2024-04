Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 48 pkt w marcu; konsensus: 48,1 pkt

Producenci towarów zachowali optymizm w odniesieniu do perspektyw wzrostu produkcji w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

"Poziom tego optymizmu spadł jednak najniżej od początku roku. Wynikało to przede wszystkim z niskiego poziomu planowanej sprzedaży i obaw dotyczących szerszych perspektyw gospodarczych" - podano w raporcie.

"Wskaźnik PMI dla Polski pozostał w marcu na ujemnym poziomie dwudziesty trzeci miesiąc z rzędu, przez co obecny okres spadkowy zrównał się z poprzednim najdłuższym spadkiem odnotowanym w badaniu między wrześniem 2000 roku a lipcem 2002 roku. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień oraz eksport kontynuowały rekordowe spadki, przy czym niewiele wskazywało na spowolnienie tempa tych spadków. Presja cenowa pozostała słaba – ceny zakupu środków produkcji były jedynie nieznacznie wyższe niż w lutym, a ceny produkcji spadły dwunasty miesiąc z rzędu, ponieważ firmy próbują stymulować sprzedaż. Polskich producentów dławi słaby popyt w strefie euro, zwłaszcza w Niemczech i Francji. Wskaźnik PMI Flash dla strefy euro osiągnął w marcu poziom 45,7 pkt, przy czym wskaźnik dla samych Niemiec spadł do poziomu 41,6 pkt. Różnica pomiędzy polskim a niemieckim wskaźnikiem PMI jest największa od połowy 2012 roku i należy do największych w historii" - skomentował dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w materiale.