Płace coraz bardziej wyrównane

Jak podał we wtorek GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, który obejmuje firmy z co najmniej 10 pracownikami, wzrosło w styczniu o 12,8 proc. rok do roku, do 7768 tys. zł brutto, po zwyżce o 9,6 proc. w grudniu. Ekonomiści przeciętnie szacowali, że wzrost wynagrodzeń przyspieszył do 10,9 proc. rok do roku. Tylko jeden spośród 22 uczestników comiesięcznej ankiety „Parkietu” spodziewał się wyniku powyżej 12 proc.

Reklama

Reklama

Ostrożność prognoz ekonomistów wynikała z wątpliwości co do tego, jakie były przyczyny wyraźnego wyhamowania wzrostu płac pod koniec ub.r. Grudniowy wynik był bowiem najsłabszy od stycznia 2022 r. W poprzednich 11 miesiącach przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rosło średnio w tempie 12,1 proc. rok do roku. W grudniu do dużych podwyżek wynagrodzeń pracodawców zniechęcała m.in. znacząca podwyżka płacy minimalnej w styczniu. Ale ostrzejsze od oczekiwań wyhamowanie wzrostu wynagrodzeń mogło wskazywać także na to, że wskutek malejącej inflacji słabnie presja pracowników na podwyżki. Styczniowe odbicie dynamiki płac zdaje się tę interpretację unieważniać.

Z początkiem br. płaca minimalna wzrosła o 21,2 proc. rok do roku, do 4242 zł. To, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w mniejszym stopniu oznacza, że wolniej rosną wyższe wynagrodzenia. Spłaszcza się więc struktura płac. W styczniu br. płaca minimalna stanowiła niemal 55 proc. przeciętnej płacy, rok wcześniej 51 proc., a w 2019 r. – gdy rozpoczęła się seria dużych podwyżek najniższego wynagrodzenia – tylko 46 proc.

Ekonomiści oczekują, że w dalszej części roku dynamika płac utrzyma się powyżej 10 proc., choć jest wątpliwe, że pozostanie tak wysoka jak w styczniu. W 2023 r. to właśnie w pierwszych miesiącach roku wzrost płac był zdecydowanie najwyższy (wyniósł 13,5 proc.). Potem stopniowo hamował wraz z inflacją. W tym roku inflacja będzie już o ponad połowę niższa niż w 2023 r. (wyniesie, według aktualnych prognoz, około 5 proc.), ale wzrost wynagrodzeń niemal na pewno aż tak nie zwolni. Po pierwsze, inflacja będzie opadała tylko w pierwszych miesiącach roku, potem znów nieco przyspieszy. Po drugie, presję na wzrost uposażeń w szerokiej gospodarce powodowały będą podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej (o 20 proc.) i w oświacie (o 30 proc.).