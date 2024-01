Przemysł nie może się przebudzić

Wzrost zapasów może świadczyć o tym, że firmy nie doszacowały tempa spadku popytu. Możliwa jest jednak także optymistyczna interpretacja, wedle której odbudowa zapasów to wyraz wiary menedżerów w to, że strumień zamówień będzie wzbierał. Na rzecz tej interpretacji przemawia to, że oczekiwania ankietowanych przez S&P firm co do produkcji w horyzoncie 12 miesięcy pozostały w grudniu znacznie lepsze niż przed listopadem.

Z obrazem powracającego optymizmu kłóci się na pierwszy rzut oka to, że przedsiębiorstwa przemysłowe ponownie – już 19. raz z rzędu – zmniejszyły zatrudnienie. Ale przewaga firm zmniejszających liczbę pracowników nad tymi, które ją zwiększają, była w grudniu najmniejsza od czerwca.

Inflacja drgnęła w dół

Żadnego ożywienia nie pokażą jeszcze tzw. twarde dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu. Jak szacują ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści, w grudniu produkcja zmalała realnie (tzw. w cenach stałych) o 5,2 proc. rok do roku, najbardziej od kwietnia 2023 r., po zniżce o 0,7 proc. w listopadzie. Pogłębienie spadku produkcji było jednak w dużej mierze skutkiem niekorzystnego układu kalendarza: grudzień w 2023 r. liczył bowiem o dwa dni robocze mniej niż w 2022 r., podczas gdy listopad miał tych dni w obu latach tyle samo.

Wyniki produkcji przemysłowej w grudniu GUS opublikuje dopiero w II połowie stycznia. Jeszcze w tym tygodniu, w piątek, ukaże się natomiast tzw. szybki szacunek inflacji. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie sądzą, że w grudniu inflacja zmalała do 6,5 proc. rok do roku z 6,6 proc. w poprzednich dwóch miesiącach.