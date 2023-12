Panel ekonomistów: Najbardziej emocjonujące debaty

Na przestrzeni mijającego roku (od ostatnich dni grudnia 2022 r. do dzisiaj) uczestnicy panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” wzięli udział w 11 ankietach. Ocenili i skomentowali łącznie 61 tez, które dotykały – jak zawsze – spraw istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Ankiety dotyczyły m.in. wprowadzenia euro w Polsce, systemu emerytalnego, wydatków socjalnych, w tym waloryzacji 500+, wpływu zbrojeń na polską gospodarkę, podwyżki płacy minimalnej, polityki mieszkaniowej państwa oraz prywatyzacji. W roku wyborczym nie mogło też zabraknąć oceny kluczowych z perspektywy gospodarczej postulatów partii politycznych.

Przedstawiamy subiektywne podsumowanie najciekawszych wniosków z tegorocznych ankiet. Przypominamy m.in. kilka tez, w których ocenie uczestnicy panelu ekonomistów byli w dużej mierze zgodni. Te obszary jednomyślności pokazują, że choć w ekonomii nie ma żelaznych praw, jak w naukach ścisłych, to jednak są szeroko akceptowane prawidłowości. Na naszej „liście przebojów” mijającego roku są też jednak tezy, które wzbudziły wyjątkowo dużo kontrowersji i emocji.

Wiek emerytalny powinien być jednakowy dla kobiet i mężczyzn – z takim postulatem zgodziło się 95 proc. spośród ekonomistów, których ankietowaliśmy w styczniu 2023 r. Ile powinien wynosić? To sprawa nieco bardziej dyskusyjna. 67 proc. uczestników tej sondy oceniło, że wiek uprawniający do przejścia na emeryturę należy stopniowo podwyższać do – nomen omen – 67 lat.

Na zdrowiu nie należy oszczędzać. W jednej z tegorocznych sond 65 proc. ankietowanych ekonomistów uznało, że służbę zdrowia w Polsce należy dofinansować, nawet gdyby prowadziło to do dalszego wzrostu wydatków społecznych w stosunku do PKB. W innej 80 proc. ekonomistów uznało za słuszny wyborczy postulat lewicy, aby podnieść wydatki państwa na służbę zdrowia do 8 proc. PKB.