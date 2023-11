NBP: Cel inflacyjny wciąż ucieka

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o inflacji”, który zawiera m.in. szczegóły tzw. projekcji inflacji, czyli prognoz sporządzanych przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych banki centralnego. Zarys tych prognoz znalazł się już w środowym komunikacie Rady Polityki Pieniężnej. Dzień później prezes NBP Adam Glapiński uczulał jednak, że listopadowa projekcja jest obarczona większą niepewnością niż zwykle. Jak tłumaczył, na wzrost PKB i inflację wpływały będą decyzje nowego rządu dotyczące cen regulowanych oraz polityki fiskalnej.

Prognozy analityków NBP sugerują, że polska gospodarka będzie się w najbliższych latach rozwijała szybciej niż wydawało się w lipcu. To m.in. efekt obniżki stóp procentowych we wrześniu i październiku, łącznie o 1 pkt proc. „Przyczyniła się ona do podwyższenia prognozy dynamiki akumulacji (inwestycji – red.) i spożycia prywatnego. Odbudowę aktywności gospodarczej w 2024 r. będzie wspierać dodatkowo wyższy względem wcześniejszych oczekiwań wzrost spożycia publicznego, na co wskazują zapisy projektu Ustawy Budżetowej na 2024 r. dotyczące wzrostu wydatków bieżących jednostek budżetowych o 11,9 proc. względem planu na 2023 r.” – czytamy w „Raporcie”.

W lipcu za najbardziej prawdopodobny scenariusz analitycy z NBP uważali wzrost PKB Polski w br. o 0,6 proc., a w kolejnych latach o 2,4 i 3,3 proc. Obecnie spodziewają się, że aktywność w polskiej gospodarce w tym roku zwiększy się o zaledwie 0,3 proc., ale w kolejnych latach o 2,9 i 3,5 proc.