Panel ekonomistów: Finanse publiczne trzeba uporządkować, a nie odchudzić

– Priorytetem nie powinno być zmniejszenie deficytu, bo to tylko środek do celu, a nie cel polityki gospodarczej, ale zmiana struktury deficytu w kierunku wydatków prorozwojowych (nauka, edukacja, innowacje, infrastruktura, ochrona zdrowia), które z nawiązką zwrócą się w przyszłości. Na wyższe wydatki nas stać i są niezbędne, aby wyjść z obecnego koniunkturalnego dołka, wzmacniać fundamenty długoterminowego rozwoju i podwyższać jakość życia – przekonuje dr hab. Marcin Piątkowski, profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Podobnego zdania jest dr Maciej Bukowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, prezes think tanku WISE Europa. – W 2024 r. pilnej potrzeby konsolidacji raczej nie ma, a opcje dostępne w krótkim okresie nie przyniosą wiele. Jest za to potrzeba dużych reform, pozwalających na zmiany strukturalne i uwolnienie zasobów umożliwiających dofinansowanie wydatków rozwojowych zaniedbanych w latach 2015–2023 w związku z ogromnym wzrostem transferów. Chodzi głównie o oświatę, naukę, ochronę zdrowia i administrację, a także inwestycje infrastrukturalne, o których poprzedni rząd dużo mówił, ale których znacząco nie zwiększył – tłumaczy dr Bukowski.

Tarcze do wygaszenia

Spośród zmian w polityce fiskalnej, które pozwoliłyby na jej racjonalizację, dużym poparciem cieszy się wygaszenie już z początkiem 2024 r. ostatnich elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Poparcie wyraziło niemal 59 proc. uczestników sondy. Część zastrzega, że należy to robić stopniowo, aby nie doprowadzić do wyskoku inflacji.

– Wobec szybkiej dezinflacji (a nawet deflacji) w obszarze produktów rolnych wydaje się, że rezygnacja z zerowego VAT na żywność ma uzasadnienie. Odejście od mrożenia cen energii z podobnych powodów także, jednak powrót do regulowanych cen rynkowych powinien nastąpić stopniowo – mówi dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Polskiej Sieci Ekonomii. PSE opublikowała list otwarty do przyszłego rządu, którego sygnatariusze apelują, aby źródeł finansowania obietnic wyborczych poszukać w zwiększeniu progresji podatkowej.

ramach sondy podaliśmy do oceny nieco szerszą tezę: że wszelkie obniżki podatków, które planuje wprowadzić nowy rząd, np. podwojenia kwoty wolnej od PIT do 60 tys. zł, należy zrównoważyć podwyżką innych podatków. Z takim stwierdzeniem zgodziło się niemal 67 proc. ankietowanych. – Nie ma innego wyjścia. Zmniejszenie ogólnego poziomu podatków nie jest chyba teraz racjonalnie możliwe. Trzeba więc tak przekształcać system podatkowy, aby podatki były jak najmniej dolegliwe tak dla gospodarstw domowych, jak i dla firm. Łatwo oczywiście powiedzieć, ale to powinien być cel. Zacząć warto od opodatkowania wielkich firm państwowych lub quasi- -państwowych – mówi prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej.

Wielogłos zamiast dogmatów

Wbrew pozorom w ekonomii niewiele pytań ma jednoznaczne odpowiedzi. Celem panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, który zainaugurowaliśmy w 2020 r., jest pokazanie pełnego spektrum opinii na tematy ważne dla rozwoju polskiej gospodarki.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy ponad 70 wybitnych polskich ekonomistów z różnych pokoleń i ośrodków akademickich (także zagranicznych) oraz o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Tę grupę ekspertów regularnie prosimy o opinie i komentarze dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Takie badania opinii cenionych ekonomistów pozwalają na recenzowanie bez uprzedzeń