Scope: Zmiana rządu zahamuje erozję wiarygodności kredytowej Polski

„Koalicja pod kierownictwem Tuska będzie musiała się zmierzyć z poważnymi wyzwaniami zarządczymi i budżetowymi, ale zmiana rządu wspiera wiarygodność kredytową kraju” – napisał w czwartkowym komunikacie Dennis Shen, analityk Scope.

Shen podkreśla, że prezydent Andrzej Duda w pierwszej kolejności misję stworzenia rządu może powierzyć Prawu i Sprawiedliwości, ale jest wątpliwe, aby zakończyła się ona powodzeniem. Dlatego w jego ocenie w perspektywie kilku tygodni szansę stworzenia rządu otrzyma lider PO Donald Tusk. Centrowa koalicja pod wodzą Tuska mogłaby, zdaniem Shena, powstrzymać postępującą od lat erozję wiarygodności kredytowej Polski.

Co wpłynęło na obniżenie oceny wiarygodności kredytowej Polski?

Agencja Scope w czerwcu obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski z A+ do A, uzasadniając to osłabieniem jakości instytucji zarządzania krajem, sporem Polski z UE o praworządność, który zwiększa niepewność odnośnie do napływu unijnych funduszy, a także pogorszeniem perspektyw powrotu inflacji do celu NBP, co negatywnie wpływa na koszt finansowania potrzeb pożyczkowych rządu i kondycję budżetu.

Teraz, jak ocenia Shen, centrowa koalicja może odwrócić część szkód w instytucjach rządowych i mediach, wyrządzonych w ostatnich latach przez rząd PiS, a także „wprowadzić Polskę z powrotem do centrum europejskiej polityki”.