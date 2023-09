Emerytura stażowa to pomysł godny czasów pańszczyzny

Rząd przyjął rozporządzenie, zakładające wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do 4 242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r. i do 4 300 zł brutto od 1 lipca 2024 r., wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Stawka godzinowa ma wzrosnąć odpowiednio: do 27,7 zł od 1 stycznia przyszłego roku i do 28,1 zł od 1 lipca.