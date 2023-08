Sektor przemysłowy tkwi w zapaści

Produkcja oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zmalała w lipcu o 2 proc. rok do roku po zniżce o 0,8 proc. w czerwcu (to dane sprzed rewizji). W stosunku do poprzedniego miesiąca odsezonowana produkcja zmalała o 1 proc. – wracając do trendu sprzed niewielkiej zwyżki w czerwcu.

Jak zauważyli na platformie X analitycy z Pekao, lipiec kończy okres dużych wahań produkcji, które wynikały z pandemicznych zaburzeń. Produkcja wróciła bowiem do trendu sprzed pandemii. W ich ocenie w kolejnych miesiącach można spodziewać się w przemyśle powolnego ożywienia. Jego skalę tłumiło będzie to, że firmy przemysłowe wciąż raportują nadmierne zapasy produktów. W pierwszej kolejności będą więc starały się obsługiwać zamówienia korzystając z tych zapasów, zamiast nowej produkcji.

Optymistycznym akcentem w lipcowych danych dotyczących przemysłu był pierwszy od listopada 2020 r. spadek cen gotowych towarów. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej (PPI) zmalał o 1,7 proc. rok do roku po zwyżce o 0,3 proc. w czerwcu. Ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie szacowali, że PPI zmalał w zeszłym miesiącu o 1,1 proc. rok do roku.

Dezinflacja w przemyśle to efekt słabego popytu na towary przemysłowe, zniżek cen surowców na międzynarodowych rynkach, rozładowania zatorów w łańcuchach dostaw oraz niższych kosztów transportu. W samym przetwórstwie przemysłowym ceny produkcji sprzedanej zmalały w lipcu aż o 5,8 proc. rok do roku po zniżce o 4,5 proc. w czerwcu. To przekłada się już na ceny towarów konsumpcyjnych, sprzyjając dezinflacji.