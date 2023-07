Inflacja konsumencka w Polsce w lipcu. Wstępne dane GUS

Uporczywość inflacji bazowej, która może wskazywać na to, że w gospodarce utrzymuje się presja na wzrost cen niezależna od cen surowców, skłania większość ekonomistów do oczekiwania, że inflacja CPI będzie opadała do celu NBP (2,5 proc. z tolerancją odchyleń o 1 pkt proc. w każdą stronę) bardzo powoli. Lipcowa projekcja Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP sugerowała, że cel ten uda się osiągnąć pod koniec 2025 r. (przy założeniu niezmienionych stóp procentowych).

Z perspektywy polityki pieniężnej kluczowe jest jednak to, kiedy znajdzie się poniżej 10 proc. Prezes NBP Adam Glapiński w ostatnich miesiącach powtarzał bowiem, że jest to jeden z warunków obniżki stóp procentowych. Drugim jest pewność członków RPP co do tego, że inflacja pozostanie na ścieżce spadkowej.

W ocenie analityków z ING Banku Śląskiego, poniżej 10 proc. inflacja znajdzie się już w sierpniu, co otwierałoby drzwi do obniżki stóp nawet na wrześniowym posiedzeniu RPP – pierwszym po wakacjach (w sierpniu RPP ma przerwę). Ekonomiści z PKO BP sądzą jednak, że w najbliższym miesiącu inflacja utrzyma się jeszcze minimalnie powyżej 10 proc.