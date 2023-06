Trudno o optymistyczną interpretację danych

Efektów tej poprawy nastrojów można się było doszukać już w kwietniowych wynikach sprzedaży detalicznej, która – po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych – wzrosła o 1,1 proc. wobec marca. Zniżki sprzedaży w ujęciu rok do roku można zaś w dużej mierze wytłumaczyć wysoką bazą odniesienia sprzed roku, gdy popyt w Polsce podbił masowy napływ uchodźców z Ukrainy oraz wydatki dokonywane na ich rzecz przez Polaków.

W maju o tak optymistyczną interpretację danych jest już trudno. Oczyszczona z wpływu czynników sezonowych sprzedaż była bowiem realnie o 1,1 proc. niższa niż w kwietniu. Wygląda więc na to, że popyt na towary wciąż jest pod silnym negatywnym wpływem wysokiej inflacji, która ogranicza siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych, oraz zastoju na rynku nieruchomości, który zmniejsza popyt na towary związane z wykończeniem wnętrz.

Za echo wybuchu wojny pod koniec lutego 2022 r. uznać można przede wszystkim to, że od lutego br. ostro maleje popyt na paliwa (stałe i ciekłe). W maju sprzedaż w tej kategorii zmalała w cenach stałych o 11,8 proc. rok do roku po zniżce o 14,5 proc. w kwietniu i nawet o 20 proc. w poprzednich dwóch miesiącach. Wciąż malał też popyt na inne towary pierwszej potrzeby. Sprzedaż żywności spadła o 5,3 proc. rok do roku po tąpnięciu o 8 proc. w kwietniu. Popyt na farmaceutyki zmalał o 3,8 proc. rok do roku po zniżce o 2,5 proc. rok do roku miesiąc wcześniej. O 4,9 proc. rok do roku tąpnęła sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia.

Efekt ochłodzenia na rynku nieruchomości

Popyt na meble oraz sprzęt RTV i AGD, który tradycyjnie uchodzi za miarę skłonności konsumentów do dużych wydatków, zmalał w maju o 14,8 proc. rok do roku po zniżce o 14,7 proc. w kwietniu. To jednak częściowo konsekwencja wspomnianego ochłodzenia na rynku nieruchomości, ale też efekt wysokiej bazy odniesienia związanej z napływem uchodźców z Ukrainy przed rokiem oraz nasyceniem gospodarstw domowych dobrami trwałego użytku w trakcie pandemii.

Szeroko rozumiany popyt konsumpcyjny, który obejmuje też usługi, nie maleje tak szybko jak sprzedaż towarów. W I kwartale br. całkowite wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych zmalały o 2 proc. rok do roku po zniżce o 1,1 proc. kwartał wcześniej. Tymczasem na podstawie comiesięcznych danych, w tym wyników sprzedaży detalicznej, ekonomiści przeciętnie liczyli się ze spadkiem konsumpcji w I kwartale br. o około 3 proc. rok do roku.