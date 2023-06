Wzrost cen w maju się zatrzymał. Skorygowane dane GUS o inflacji

Ekonomiści z ING BSK wciąż dostrzegają duże ryzyko, że inflacja ustabilizuje się na poziomie wyraźnie powyżej celu NBP (2,5 proc.). Presję na wzrost cen w średnim terminie powodowało będzie ich zdaniem odbicie popytu konsumpcyjnego, poluzowanie polityki fiskalnej (nowelizacja budżetu, 800+) oraz wzrost płacy minimalnej w 2024 r. o ponad 20 proc., który przyczyni się do podtrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce.

- Naszym zdaniem aby sprowadzić inflację do celu NBP potrzeba spadku tempa wzrostu płac poniżej 5 proc. rok do roku oraz zmiany paradygmatu w polityce gospodarczej, tj. mniej konsumpcji, więcej inwestycji – napisali analitycy z ING na Twitterze.

W ostatnich miesiącach osłabieniu presji na wzrost cen sprzyjało załamanie konsumpcji. To zjawisko dobiega jednak końca. Ankietowe badania wśród gospodarstw domowych sugerują, że konsumenci odzyskują skłonność do zakupów. A część ekonomistów uważa, że nawet ostatnie spadki wydatków konsumpcyjnych (w IV kwartale ub.r. i w I kwartale br.) były nieco pozorne i nie świadczyły o słabości popytu gospodarstw domowych.

- Mamy historycznie wysoką inflację. W takich warunkach można by oczekiwać jeszcze głębszego spadku konsumpcji. W I kwartale był on zresztą płytszy niż oczekiwali ekonomiści i dużo płytszy niż spadek sprzedaży detalicznej (towarów). To wynik tego, że (…) większa – i rosnąca – część naszej konsumpcji to usługi, których wyniki widzimy dopiero w PKB. W konsumpcji usług załamania nie widać. Po drugie, spadek konsumpcji rok do roku to pokłosie dużego napływu ludności do Polski w związku z wojną w Ukrainie. W porównaniu do 2022 r., w tym roku Ukraińców w Polsce będzie mniej, a konsumpcję mierzymy według miejsca sprzedaży a nie według tego, kto konsumuje. Niektóre szacunki wskazywały, że w 2022 r. obecność ukraińskich sąsiadów dołożyła nam dodatkowy 1 pkt proc. dynamiki PKB. Tego efektu w 2023 r. nie będzie, ale to naprawdę nie dowód na słabość polskiej gospodarki – tłumaczyła w niedawnym wywiadzie dla „Parkietu” prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP.

Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej po czerwcowym posiedzeniu RPP powiedział, że gdy inflacja znajdzie się poniżej 10 proc., a prognozy będą wskazywały na jej dalszy konsekwentny spadek, pojawi się przestrzeń do obniżki stóp procentowych. Taki scenariusz oczekiwany jest obecnie na rynku finansowym. W kontraktach terminowych na stopę WIBOR 3M wyceniony jest już spadek stopy referencyjnej NBP przed końcem roku z 6,75 proc. do około 6-6,25 proc. Wielu ekonomistów uważa jednak, że takie rozluźnienie polityki pieniężnej byłoby błędem, biorąc pod uwagę to, że powrót inflacji do celu NBP jest niepewny.