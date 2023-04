W okresie styczeń - marzec 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 124,7 mld zł i były wyższe o 4,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego - podał w środę resort finansów w informacji o szacunkowym wykonaniu budżetu.

Reklama

Dochody podatkowe okazały się jednak niższe rok do roku o 1,8 mld zł. Do tego spadku przyczynił się głównie niższe aż o 29,3 proc. (tj. ok. 4,7 mld zł) dochody z podatku PIT. Jak wyjaśnia resort finansów w komunikacie, to efekt wyższych niż zazwyczaj zwrotów nadpłaconego podatku (w związku z obniżeniem stawki PIT do 12 proc. w 2022 r.) i taki spadek był spodziewany i zgodny z planem budżetu na 2023 rok

Pozostałe dochody w okresie styczeń-marzec były wyższe niż rok wcześniej. Te z VAT wzrosły o 0,8 proc. r/r (tj. ok. 0,5 mld zł), z CIT - o 8,6 proc. r/r (tj. ok. 1,2 mld zł), z akcyzy - o 4,7 proc. r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), a z podatku bankowego - o 3,9 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ). Wzrosły także dochody niepodatkowe – o 70,4 proc. do 15,3 mld zł.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Wzrost długu państwa Do 2026 r. zadłużenie finansów publicznych ma zwiększyć się do 55,4 proc. PKB wobec 49,1 proc. w 2022 r. – prognozuje rząd.

Deficyt przyspieszył

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2023 r. wyniosło 136,7 mld zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rok do roku (16,4 mld zł). Resort finansów wyjaśnia, że ten wzrost wynika m.in. z większej niż rok wcześniej subwencji dla samorządów, wyższych o 3,1 mld zł kosztów obsługi długu krajowego (w efekcie wzrostu stóp procentowych), czy większych (o 7,3 mld zł) wydatków w zakresie zakupu uzbrojenia.

Reklama

Deficyt w budżecie państwa po marcu wyniósł ok. 12 mld zł wobec zaledwie 47 mln zł po lutym. Ministerstwo Finansów podkreśla w komunikacie, że deficyt po I kwartale 2023 roku jest zbliżony do zakładanej prognozy realizacji budżetu. Limit luki w kasie państwa na cały 2023 r. wynosi 68 mld zł.