W okresie styczeń - luty 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 93,1 mld zł, czyli o 1,5 mld zł więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie – podało Ministerstwo Finansów we wstępnym komunikacie.

Dochody podatkowe wyniosły 83,7 mld zł, ale okazały się o 2,4 mld zł niższe niż rok wcześniej. Do tego spadku przyczyniły się głównie słabe wpływy z podatku VAT, który przyniósł budżetowi aż o 8,5 proc. (ok. 4 mld zł) mniej niż rok wcześniej. A także z podatku PIT – spadek o 6,6 proc. rok do rok (o ok. 1 mld zł).

Za to wpływy z CIT okazały się 5,9 proc. wyższe (ok. 0,6 mld zł), wzrosły też dochody z innych podatków oraz źródeł niepodatkowych.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2023 r. wyniosły 93,2 mld zł, i były wyższe o 12,8 mld zł niż rok wcześniej.

Resort finansów wyjaśnia w komunikacie, że wyższe wydatki wynikały m.in. z wyższych środków przekazanych do ZUS (o ok. 5,3 mld zł), co związane było z przejęciem od samorządów od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+.

Wyższa też była subwencja oświatowa dla samorządów (o 3,5 mld zł), a także koszty obsługi długu (o 2,6 mld zł) w związku ze wzrostem stóp procentowych na krajowym rynku finansowym. Więcej niż rok wcześniej (o 4,1 mld zł) budżet przeznaczył też na obronę narodową w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Deficyt w budżecie państwa wyniósł po lutym 0,05 mld zł, podczas gdy po styczniu było to 11,2 mld zł nadwyżki. Limit deficytu na 2023 r. zapisany w ustawie budżetowej wynosi 68 mld zł.