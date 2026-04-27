Sezon wyników w USA wchodzi w najważniejszą fazę. Jak dotąd blisko 80% spółek z indeksu S&P 500, które opublikowały raporty kwartalne, przebiło oczekiwania rynkowe. W środę po zamknięciu sesji poznamy wyniki Amazonu, Alphabetu, Mety oraz Microsoftu, a w czwartek – Apple. Amerykański rynek akcyjny coraz silniej koncentruje się na publikacjach wyników, w szczególności ze strony sektora technologicznego.

Z Bliskiego Wschodu nadal napływają mieszane sygnały. Ponownie pojawiły się nadzieje na zbliżenie stanowisk, jednak po niepowodzeniach z ostatnich tygodni rynek pozostaje ostrożny. Baryłka WTI notowana jest powyżej 96 USD. Przedłużające się zamknięcie Cieśniny Ormuz ma coraz bardziej negatywne konsekwencje dla globalnej gospodarki. Teheran zasygnalizował gotowość do zawarcia tymczasowego porozumienia, które umożliwiłoby ponowne otwarcie cieśniny w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów.

W najbliższych dniach nie zabraknie również ważnych wydarzeń w kalendarium makroekonomicznym. Już jutro rozpocznie się maraton posiedzeń banków centralnych: decyzję ogłosi Bank Japonii, w środę swoje stanowisko przedstawią Bank Kanady oraz Fed, a w czwartek – Bank Anglii i EBC. Wobec ostatnich zmian cen ropy perspektywy globalnej polityki monetarnej pozostają niepewne.

Eurodolar rośnie dziś powyżej poziomu 1,17. Śledztwo dotyczące przekroczeń kosztów remontu budynków Rezerwy Federalnej zostało umorzone, co otwiera drogę do zaprzysiężenia Kevina Warsha oraz zakończenia kadencji Powella 15 maja. W środę zaplanowane jest głosowanie senackiej Komisji Bankowej nad nominacją Kevina Warsha na stanowisko przewodniczącego Rezerwy Federalnej.