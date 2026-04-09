Od poranka w centrum uwagi ustawiła się spółka Allegro, którą handlowano w kontekście informacji o sprzedaży pakietu akcji po cenie 25,60 złotego przy środowym zamknięciu powyżej 27 złotego. Na starcie akcje Allegro spadły o przeszło 3 procent i przez większą część sesji grały na pierwszym miejscu pod względem aktywności. Finalnie spółka zdrożała jednak o 0,86 procent i zebrała niemal 439 milionów złotych obrotu. Z punktu widzenia wpływu na indeks WIG20 najważniejszą spółką był jednak Orlen, którym zagrano za blisko 325 milionów złotych, ale przy zwyżce o 3,69 procent. Akcjami spółki handlowano w kontekście ruchów cen ropy, która szuka dziś mocnych zwyżek. W czasie zamykania sesji w Warszawie kontrakt na ropę WTI drożał o przeszło 6 procent, gdy na ropą Brent handlowano przy zwyżce o około 4 procent. W przypadku ropy WTI – benchmarku dla rynku amerykańskiego - kontrakt kontynuacyjny grany był powyżej psychologicznej bariery 100 dolarów za baryłkę, na co największy wpływ miały wątpliwości, co do trwałości zawieszenia wojny na Bliskim Wschodzie, gdyż walki trwały w Libanie, a Cieśnina Ormuz pozostała ciągle zamknięta. Głównie dzięki zwyżce PKN indeks WIG20 zdołał domknąć dzień zwyżką o 0,52 procent i ugrać nowy rekord hossy na zamknięciu sesji. Finalnie rynek okazał się też silniejszy od otoczenia, gdzie niemiecki DAX spadł o 1,14 procent. Relatywną siłę rynku warszawskiego można wiązać z umocnieniem złotego, ale odchylanie się od otoczenia niesie ryzyko skokowego dostosowania, gdy rynki bazowe nie zdołają kontynuować środowych zwyżek. Na dziś jednak technicy mogą cieszyć się siłą WIG20 i spoglądać w rejon 3600 pkt.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
