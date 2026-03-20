Od startu notowań indeks WIG20 utrzymuje się na wyraźnym plusie. Po godzinie handlu notował ok. 0,5 proc. zwyżki. Inwestorów handlujących w Warszawie wspierają pozytywne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji. Większość głównych indeksów na europejskich giełdach rozpoczęła notowania na solidnych plusach. Zakupom akcji sprzyja poprawa nastrojów globalnych wynikająca z oczekiwań związanych z deeskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Pozytywnie zostały odebrane deklaracje o zaprzestaniu ataków na irańską infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie w dalszym ciągu trwają rozmowy dotyczące udrożnienia transportu przez strategiczną cieśninę Ormuz. To podziałało stabilizująco na piątkowe notowania ropy naftowej, choć cena za baryłkę surowca utrzymuje się na poziomach dużo wyższych niż przed wybuchem wojny, co z kolei rodzi obawy związane ze wzrostem inflacji i zmianą w polityce monetarnej banków centralnych.

Akcje CD Projektu mocno w górę po wynikach

Do łask wróciły największe spółki notowane na krajowej giełdzie. Zwyżkom przewodzą drożejące o ponad 8 proc. akcje CD Projektu wsparte lepszymi od oczekiwań wynikami kwartalnymi. Dzięki piątkowemu odbiciu spółka wróciła do zwyżek po pięciu spadkowych sesjach z rzędu. Pozytywnie zaskoczyła rynek także Żabka, co przekłada się na wzmożony popyt na jej papiery. Na celowniku kupujących znalazły się również walory Dino i KGHM, odreagowujące głębokie spadki z poprzednich sesji. Chętnych nie brakuje na papiery banków, mocno przecenionych w trakcie poprzednich sesji. Na drugim biegunie są mocno przecenione akcje Orange. Ponadto chętnie pozbywano się walorów Orlenu i PGE.

Pozytywne nastroje przekonały inwestorów do zakupów także na szerokim rynku akcji, gdzie lekką przewagę mają drożejące walory. Wśród najmocniej drożejących są akcje Sanok RC, który przed sesją opublikował dużo lepsze od oczekiwań wyniki za IV kwartał 2025 r..