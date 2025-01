Nieoczekiwanie dobre dane Departamentu Pracy USA w piątek (spadek stopy bezrobocia do 4,1 proc., NFP na poziomie 256 tys.) doprowadziły do sytuacji w której rynek spodziewa się po FED tylko jednej obniżki stóp w tym roku o 25 punktów baz. i to dopiero w grudniu.