Indeksy w mieszanych nastrojach, WIG20 odrabia straty, MicroStrategy kontynuuje rajd

MicroStrategy kontynuuje dynamiczne wzrosty, zyskując w momencie pisania 15% i imponujące 127% w ciągu ostatniego miesiąca, co jest efektem agresywnej strategii zakupowej Bitcoina i plasuje spółkę na teoretycznym 42. miejscu w indeksie Nasdaq 100. Snapshot do potencjalnego włączenia spółki do indeksu Nasdaq 100 (QQQ) zostanie wykonany 29 listopada, a oficjalna decyzja powinna zostać ogłoszona w pierwszych dniach grudnia. Samo rebalansowanie funduszy indeksowych zaplanowano na 20 grudnia. W ostatnim tygodniu firma dokonała znaczącego zakupu 51 780 bitcoinów za około 4,6 mld USD przy średniej cenie 88 627 USD, co nastąpiło po wcześniejszym nabyciu 27 200 bitcoinów za 2,03 mld USD przy cenie 74 463 USD. Łącznie spółka posiada już 331 200 bitcoinów o wartości zakupu 16,5 mld USD przy średniej cenie 49 874 USD za sztukę. Finansowanie tych zakupów ma zostać częściowo pokryte z nowej emisji obligacji zamiennych o wartości 2,6 mld USD, która została zwiększona z pierwotnie planowanych 1,75 mld USD, z opcją dodatkowego zwiększenia o 400 mln USD. Emisja ma zostać zamknięta 21 listopada, a obligacje będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938

Analityk Rynku Akcji XTB