Na początku dzisiejszej sesji na europejskich rynkach akcji przeważa kolor czerwony, a krajowy rynek nie jest wyjątkiem. WIG20 kończy pierwszą godzinę handlu ze zniżką o 0,5 proc. po tym, jak we wtorek zyskał 1,7 proc. Zniżka benczmarku dużych spółek wynika głównie ze słabości banków po wczorajszych zwyżkach. Środę indeks WIG-banki rozpoczyna od 1-proc. spadku. Kursy PKO BP i Pekao osuwają się po ponad 1 proc. Wśród dużych spółek słabo zachowują się jeszcze Budimex, Dino Polska czy LPP. Na czele dużej dwudziestki plasują się zaś Allegro, Kruk i Grupa Kęty.

Europejskie indeksy akcji mimo dość spokojnego początku sesji po kilkudziesięciu minutach tracą coraz mocniej. Francuski CAC40 przy 1-proc. zniżce zamyka tabelę. Niemiecki DAX jest z kolei 0,5 proc. pod kreską.

Gorąco na rynkach obligacji

Dość gorąco jest w ostatnich dniach na rynkach obligacji. We wtorek rentowności amerykańskich papierów dziesięcioletnich przebiły 4,30 proc., jednak w środę spadają (ceny rosną) do 4,23 proc. Oprocentowanie krajowych obligacji dziesięcioletnich sięgało we wtorek nawet 5,94 proc. Środa rozpoczyna się od zniżki o 5 pkt baz., do 5,83 proc.

Na rynku walut euro dziś zyskuje do dolara. Kurs głównej pary walutowej sięga 1,084. Dolar wraca zaś lekko poniżej 4 zł. Para EUR/PLN notowana jest na 4,33 zł.

Na rynku surowców ropa odrabia część wczorajszych spadków. Baryłka typu WTI kosztuje 67,7 dolarów, czyli o 0,8 proc. więcej wobec wtorkowego zamknięcia. Uncja złota wyceniana jest na 2783 dolarów, co oznacza 0,3-proc. umocnienie.