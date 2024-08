Przeceniony Intel: okazja czy pułapka?

XTB

Te niskie wskaźniki wyceny Intela są wyraźnym sygnałem braku zaufania inwestorów do perspektyw spółki. Odzwierciedlają one obawy rynku co do zdolności Intela do skutecznej transformacji biznesowej i odzyskania pozycji lidera technologicznego. Podczas gdy konkurenci, zwłaszcza NVIDIA i AMD, cieszą się wysokimi wycenami odzwierciedlającymi optymizm co do ich przyszłego wzrostu, szczególnie w obszarach AI i zaawansowanych technologii obliczeniowych, Intel jest postrzegany z większą ostrożnością.Prognozy na przyszły rok sugerują, że Intel utrzyma relatywnie niską wycenę z forward P/E na poziomie 18,7.

Czy Intelowi grozi usunięcie z Dow Jones i innych istotnych indeksów?

Z racji spadku cen akcji znaczenie Intela w indeksach giełdowych wyraźnie zmalało, co również ma przełożenie na kupowanie akcji przez fundusze ETF. W S&P 500, w najważniejszym indeksie z Wall Street, udział Intela spadł do 0,19%. To spory spadek z poziomu ponad 1% sprzed kilku lat. Podobna tendencja widoczna jest w indeksie NASDAQ-100, gdzie Intel waży zaledwie 0,59%. Szczególnie niepokojąca jest pozycja Intela w indeksie Dow Jones Industrial Average. Z udziałem wynoszącym zaledwie 0,334%, spółka zajmuje ostatnie miejsce w tym prestiżowym indeksie. Tak niski udział grozi wyrzuceniem z grona najstarszego indeksu z Wall Street podczas najbliższej rewizji.

Na wykresie Intel powrócił do 2012 roku

Patrząc na wykres z perspektywy ostatnich kilkunastu lat, widzimy powrót cen do poziomów z 2012 roku, choć 3 lata temu spółka była warta 3 razy więcej. Patrząc z kolei na Nvidie, akcje spółki są ponad 100 razy wyższe teraz, niż było to w 2012 roku. Z perspektywy ewentualnych dalszych spadków warto zwrócić uwagę na lokalne dołki w okolicach 13 dolarów, które zanotowane były w 2002, a następnie w 2009 roku. Jednocześnie wydaje się jednak, że spółka w dalszym ciągu ma na tyle dobre perspektywy, aby odbić się od dna.