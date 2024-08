Spadki na europejskich i amerykańskich parkietach przy rekordowo drogim złocie

Na kontynencie najgorzej zachowywały się dzisiaj krajowe rynki. WIG20 zniżkował o prawie 2%, a WIG obrazujący stan szerokiego rynku spadł o ponad 1%. Podobnie dzień zakończył brytyjski FTSE 100 Index. Francuski CAC40, niemiecki DAX czy hiszpański IBEX35 zamknęły sesję na lekkim minusie. W momencie pisania amerykańskie indeksy pozostają czerwone, najwięcej traci Nasdaq 100.

Reklama

Rynki pozostają dzisiaj w stanie oczekiwania na piątek, nie oznacza to jednak braku zmienności. Riksbank obniżył dzisiaj zgodnie z oczekiwaniami stopę procentową do poziomu 3,5%. Do końca roku można się spodziewać jeszcze dwóch lub trzech obniżek. Trochę lepsze dane spłynęły z Kanady, gdzie widoczny jest trend spadkowy inflacji. Widoczne jest również dalsze umacnianie się jena japońskiego, który powoli zbliża się do wczorajszego maksimum względem dolara amerykańskiego. Indeks dolara pozostaje w dalszym ciągu w trendzie spadkowym, co związane jest niezmiennie z oczekiwanymi obniżkami stóp procentowych. Złoto ustanowiło dzisiaj swój historyczny szczyt, lecz w momencie pisania znajduje się ponownie na poziomie 2509 USD za uncję. Sezonowo okres powakacyjny nie faworyzuje złota, w ostatnich latach widoczne były spore spadki cen. Warto również zaznaczyć, że od czterech miesięcy uncja złota w złotówkach kosztowała praktycznie tyle samo, a dało się ją nawet kupić taniej.

Za oceanem akcje Palo Alto Networks, czyli spółki zajmującej się cyberbezpieczeństwem, rosną o ponad 6% po lepszych wynikach kwartalnych. Po przeciwnej stronie bieguna jest kurs Boeinga, który nurkuje prawie o 5% po wstrzymaniu testów samolotu 777X i kontroli samolotów pod kątem pęknięć w kluczowym elemencie konstrukcyjnym. Najsłabszym sektorem w USA jest dzisiaj energetyka ze spadkami ponad 2%.

W Europie i Polsce widoczne są dzisiaj spadki. Najwięcej stracił dzisiaj Alior Bank, na którym widoczna była realizacja zeszłotygodniowych zysków. Pepco kończy sesję lżejsze o 3% i powoli zbliża się do tegorocznego minimum. CCC poinformowało o chęci rozszerzania ekspozycji na e-commerce przez zwiększenie swoich udziałów w Modivo i DeeZee.

Maksymilian Kuch, DI