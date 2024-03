Reddit planuje IPO, ale użytkownicy chcą je popsuć. WallStreetBets znów pokaże siłę?

Spółka upatruje szansy w sektorze reklamowym, gdzie wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie zarządu reklamodawcy mieli dostrzec unikatowe możliwości docierania do specyficznej grupy użytkowników, nieobecnych nigdzie indziej. To może być szczególnie ważny obszar, biorąc pod uwagę lepszą sytuację makroekonomiczną na świecie, z którą naturalnie będą wiązały się większe budżety reklamowe dużych koncernów. To jednak nie wszystko, bowiem Reddit również chce załapać się na trend związany ze sztuczną inteligencją.

Nie wydaje się jednak, by na wózku ‘AI’ mógł zajechać bardzo daleko. Ale jak na IPO w hossie napędzanej sztuczną inteligencją, wątek AI przecież musiał się pojawić. Firma jest na etapie sprzedaży pozwoleń na dostęp do danych na platformie. Mają one posłużyć do trenowania kolejnych modeli językowych. Ich szacowana wartość to ok. 203 mln USD, na dwu lub trzyletniej licencji. Z tego tytułu Reddit liczy na dodatkowe 66,4 mln USD i ma już pierwszą umowę z Google.

Jeszcze w styczniu tego roku spółka rozważała wycenę na poziomie 5 miliardów dolarów, którą ostatecznie podniesie prawdopodobnie do ponad 6 miliardów USD. To nadal znacznie poniżej wyceny bliskiej 15 miliardów dolarów, z czasów pandemii. Obecnie inwestorzy są bardziej ostrożni, stopy procentowe znacznie wzrosły, a rynki nie osiągają już astronomicznych wycen z przełomu lat 2020 i 2021. Mimo niższej oczekiwanej wyceny Reddita, jest ona daleka od bycia uważaną za okazyjną.

Wycena daleka od okazji?

Stosunek wyceny Reddita względem innych notowanych spółek z branży mediów społecznościowych i reklam nie wydaje się szczególnie atrakcyjny. Gdyby średnia dzienna liczba użytkowników (baza przychodów) była podobna do aplikacji z rodziny Meta Platforms (ok. 3,2 bln aktywnych użytkowników w ramach Facebook, Instagram, WhatsApp), wycena Reddita mogłaby wynieść ok. 2,7 bln USD wobec 1,2 mld USD wyceny samej Meta. Ale nawet takie porównanie nie wydaje się przybliżać tej skali, ponieważ w 2023 roku, przychody na użytkownika (ARPU) Reddita wyniosły ok. 0,78 USD wobec 44,6 USD generowanych przez Meta.

Także jeśli zestawimy wycenę z innymi spółkami operującymi w sektorze reklam i internetu np. a akcjami Opera widzimy, że wycena jest wysoka. Opera posiada ok. 350 milionów użytkowników i dysponując ponad 1,4 USD ARPU, dynamicznie rosnącym zyskiem netto i niemal zerowym zadłużeniem, wyceniana jest na poziomie 1,4 mld USD. Faktem jest jednak, że rentowność Reddita stopniowo ulega poprawie. W 2023 roku Reddit miał 90,8 mln USD straty netto, przy rekordowych przychodach w wysokości 804 mln USD. W 2022 roku było to 158,6 mln USD straty, przy przychodach 666,6 mln USD. Można zadać pytanie retoryczne: czy zatem inwestorzy nie wycenią spółki przedwcześnie zbyt wysoko?

Ponad dwa lata po pierwszym poufnym wniosku do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), inwestorzy mają ponownie szansę na zakup akcji swojego „ulubionego forum”. Wydaje się, że inwestorzy skłonni do ryzyka mogą napędzać akcje RDDT, licząc na ponadprzeciętną zmienność. Uwaga Wall Street skupia się teraz na Reddicie, ale wygląda na to, że w najbliższych miesiącach będziemy świadkami kilku interesujących IPO. Na rynku amerykańskim są to między innymi wspierana przez Microsoft Rubrik, specjalizująca się w bezpieczeństwie danych, oraz Waystar Technologies, działająca w sektorze opieki zdrowotnej. W Europie warto zwrócić uwagę na nadchodzące debiuty giełdowe firm takich jak Douglas czy Golden Goose.