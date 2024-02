Poranek maklerów – Nvidia rządzi

Podczas wczorajszej sesji Nasdaq Composite przełamał linię trendu wzrostowego. Dodatkowo wskaźniki impetu także nie napawają optymizmem. RSI oraz MACD sprzyjają niedźwiedziom. Rekordów na wykresie Nasdaqa Composite wciąż nie widać. Do listopadowych maksimów z 2021 r. wciąż jest trochę wolnej przestrzeni. Indeks ten jako jeden z nielicznych nie potwierdził maksimów zrobionych przez benchmark szerokiego rynku. Z drugiej strony kluczowe w krótkim terminie wsparcie pozostaje utrzymane. Dopiero zamknięcie dnia poniżej 15095 punktów mogłoby zakłócić sielankę panującą pośród akcyjnych byków.

Dolar pomaga

Adam Anioł, BM BNP Paribas BP

Wtorek na globalnych rynkach akcji przeniósł mieszane nastroje, chociaż z przewagą podaży. Największe spadki miały miejsce za oceanem, gdzie po poniedziałkowej nieobecności inwestorzy rozpoczęli pozycjonowanie przed środowymi publikacjami (raport Fedu oraz wyniki Nvidii). W rezultacie S&P 500 stracił 0,60% a technologiczny Nasdaq 100 blisko 0,80%.

Korekta dolara amerykańskiego wspierała rynki rozwijające się, w tym krajowe spółki. WIG20 zyskał blisko 1,5% przy podwyższonych obrotach przekraczających 1,1 mld PLN. Tym samym zdecydowanie przekroczył psychologiczny poziom oporu 2400 pkt. Powyższe jest niejako potwierdzeniem kontynuacji trendu wzrostowego zapoczątkowanego pod koniec 2023 r.

Dziś kontynuacja comiesięcznych publikacji GUS-u o aktywności krajowej gospodarki. Poznamy dane o produkcji budowlano montażowej w styczniu. Ekonomiści BNP Paribas BP spodziewają się bardzo solidnego wzrostu o 9,5% r./r. i potwierdzenia, że to budownictwo pozostaje liderem ożywienia gospodarczego w obecnym cyklu. Oczekiwanie rynku pozostaje bardziej konserwatywne - wzrost r./r. o 6%.

Wczorajsza sesja za oceanem nie napawa optymizmem przed początkiem dzisiejszego handlu w Europie. Z drugiej strony można oczekiwać nieco mniejszej zmienności w oczekiwaniu na wieczorną publikację wyników kwartalnych Nvidii. Powyższy raport jest wypatrywany bardziej niż protokół z ostatniego posiedzenia Fedu. Spółka pozostaje jednym z głównych przedstawicieli największych spółek technologicznych (tzw. Magnificient Seven, M7), które de facto były dotychczasowymi motorami napędowymi notowań amerykańskiego rynku akcji (Nvidia przegoniła Amazon pod kątem kapitalizacji, i stała się trzecią firmą pod względem poziomu wyceny). W ostatnich kwartałach spółka pozytywnie zaskakiwała rezultatami, mimo wygórowanych oczekiwań. Jeśli tak będzie i tym razem, można oczekiwać pozytywnej reakcji rynku, chociaż w pierwszej fazie może dojść do tzw. sprzedaży faktów. W negatywnym scenariuszu wyników dużo niższych od oczekiwań, może mieć miejsce szybka korekta nie tylko samej Nvidii, ale również pozostałych przedstawicieli sektora, w którym pokładane są duże nadzieje w związku z dynamicznym rozwojem m.in. sztucznej inteligencji (AI). Pozostaje również trzeci scenariusz, w którym wyniki są zgodne z prognozami, kurs nie waha się istotnie, tym samym inwestorzy ponownie skupią uwagę na danych makro oraz na oczekiwaniach co do ścieżki stóp procentowych.