Wtorkowa sesja na GPW przyniosła mały pogrom byków

Wtorkowa sesja przyniosła mały pogrom byków. Co prawda, przez długi okres główne indeksy na warszawskiej giełdzie notowały symboliczne zmiany. Panował wręcz atmosfera wyczekiwania. Głównym punktem dnia miały być dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. I faktycznie były.

Dane okazały się wstrząsem dla rynków. Wypadły one powyżej oczekiwań. To oznacza, że rynek na dobre musi się już pożegnać z wizją obniżek stóp procentowych przez Fed w marcu, a pod znakiem zapytania staje nawet to, czy do takiego ruchu dojdzie w maju, tak jak ostatnio zakładano. Przedstawiciele Rezerwy Federalnej co prawda systematycznie tonują oczekiwania dotyczące pierwszej obniżki stóp, ale rynek przez długi czas nic sobie z tego nie robił. Potrzebne były dane o inflacji by sprowadzić nieco rynki na ziemię.

W przypadku GPW reakcja na dane o inflacji była dość wyraźna. WIG20 niedługo po zestawie danych z USA zaczął tracić nawet ponad 2 proc. Cofniecie, chociaż nie aż tak wyraźne, bo sięgające około 1 proc., widzieliśmy także na innych europejskich rynkach. Do schłodzenia nastrojów doszło też na Wall Street. Indeks S&P 500 po rozpoczęciu handlu tracił ponad 1 proc. i zjechał poniżej 5000 pkt. Sam WIG20 ostatecznie stracił 1,9 proc.

W gronie największych spółek jedynie mBank obronił się przed spadkiem. Akcje tej firmy zyskały na wartości 1 proc. Największa przecena dotknęła papiery Pepco. Zostały one przecenione o blisko 10 proc. Kolor czerwony zagościł we wtorek także w gronie średnich i małych spółek. mWIG40 spadł 1,5 proc., a sWIG80 0,8 proc.