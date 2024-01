Netflix sięga po koronę streamingowych platform 🥤 Euforia na akcjach giganta

Wyk艂adniczo rosn膮ca baza u偶ytkownik贸w to rosn膮ce profity z ich stopniowej monetyzacji. Nic dziwnego, 偶e rynek przymkn膮艂 oko na s艂absze od prognoz zyski. Gra toczy si臋 o przysz艂o艣膰. Przed otwarciem sesji na Wall Street, akcje sp贸艂ki zyskuj膮 ju偶 prawie 10%, dodaj膮c ponad 20 mld USD, do 215 mld USD aktualnej kapitalizacji.

Reklama

Wyniki Netflixa za IV kwarta艂 2023 roku upewni艂y ca艂e Wall Street, 偶e firma zyska艂a szereg konkurencyjnych przewag i niezwykle trudno b臋dzie pretendentom zrzuci膰 j膮 z tronu. Wszystko to w czasie, gdy wydatki na tre艣ci Netflixa spad艂y o ponad 20% r/r. Akcje notuj膮 przed otwarciem ponad 8% wzrosty, a panika, kt贸ra mia艂a miejsce na akcjach w 2022 roku, zmieni艂a si臋 w eufori臋. Fenomen sp贸艂ki le偶y przede wszystkim w platformie i dzia艂aniach zarz膮du, kt贸ry jest w stanie skalowa膰 biznesowy wehiku艂 Netflixa, kt贸ry w 2023 roku zwi臋kszy艂 wolne przep艂ywy pieni臋偶ne o 660% z ok. 1 mld USD w 2022 do prawie 6,6 mld USD.

Reklama d藕wigni膮 handlu

Decyzja o udost臋pnieniu reklam w platformie ju偶 od pocz膮tku podoba艂a si臋 inwestorom, ale wzrost mar偶 mo偶e oznacza膰, 偶e proces przebiega sprawniej, ni偶 oczekiwa艂 rynek, a zainteresowanie 'ta艅sz膮' subskrypcj膮 z reklamami jest wysokie. Co wi臋cej, na rynku ameryka艅skim cena plan贸w reklamowych wynosz膮ca 6,99 USD nie wzros艂a od 2022 roku... A Netflix ma coraz mocniejsze argumenty, by cen臋 t膮 niebawem podnie艣膰 i testowa膰 ni膮 'pr贸g popytu'. Firma zap艂aci艂a ponad 5 miliard贸w dolar贸w WWE Raw i przez 10 lat (od 2025 roku) b臋dzie udost臋pnia膰 transmisje na 偶ywo, z uwielbianego za oceanem wrestlingu.

W tym samym czasie kontrakt z ESPN ma podpisa膰 Disney, ale analitycy szacuj膮, 偶e us艂uga b臋dzie dro偶sza na tle Netflixa. Pot臋偶ny wzrost subskrypcji sugeruje, 偶e u偶ytkownikom podobaj膮 si臋 unikalne tre艣ci i seriale, co mo偶e oznacza膰, 偶e konsumenci b臋d膮 sk艂onni p艂aci膰 za nie wi臋cej. Na razie podwy偶ek nie widzimy, Netflix chce prawdopodobnie jak najwi臋cej ludzi zgromadzi膰 w platformie, by p贸藕niej przeprowadzi膰 'selekcj臋', podnosz膮c ceny (i zysk netto). Tak wi臋c ni偶szy o prawie 5% zysk na akcj臋 nie przestraszy艂 inwestor贸w (mar偶a EBIT i tak okaza艂a si臋 ponad 3% wy偶sza od prognoz). Wolne przep艂ywy pieni臋偶ne rosn膮 i w IV kw. okaza艂y si臋 25% wy偶sze od prognoz. Wynios艂y prawie 1,6 mld USD. Wszyscy zatem wiedz膮, 偶e gra toczy si臋 o zdominowanie rynku streamingowego.

Konkurencja w膮cha tylko opary?

W przeciwie艅stwie do konkurencji Netflix radzi sobie 艣wietnie, p艂ynno艣膰 finansowa i d艂ug nie s膮 problemem. To daje spore pole do dalszego zwi臋kszania udzia艂贸w w rynku; subskrypcje mog膮 wypada膰 korzystnie cenowo, podczas gdy konkurencja nie mo偶e pozwoli膰 sobie na schodzenie poni偶ej pewnego progu, w obawie o p艂ynno艣膰 biznesu. Pojawiaj膮 si臋 sygna艂y, 偶e monetyzacja p贸jdzie o krok dalej, a Netflix b臋dzie cyklicznie prosi艂 i pyta艂 konsument贸w o dodatkowe p艂atno艣ci, za dodatkowe us艂ugi. Warto podkre艣li膰 te偶, 偶e koniunktura na rynku reklamowym jest obecnie niepor贸wnywalnie lepsza, ni偶 mia艂o to miejsce w 2022 roku, gdy obawy o recesj臋 by艂y bardzo powszechne. Dzi艣 ust膮pi艂y miejsca oczekiwanemu 'mi臋kkiemu l膮dowaniu' gospodarki Stan贸w Zjednoczonych.