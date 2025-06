W piątek głównym pytanie na GPW brzmiało czy zwycięży długoweekendowe rozprężenie czy też ważniejszy będzie fakt wygaszania kontraktów terminowych. Patrząc na przebieg notowań można śmiało stwierdził, że wygrał ten pierwszy scenariusz. Przez cały dzień obserwowaliśmy symboliczne zmiany i dopiero w końcówce notowań dało się zauważyć nieco większy ruch.

Praktycznie przez całą piątkową sesję WIG20 utrzymywał się na nieznacznym plusie. W drugiej części dnia skala wzrostów nieco przyspieszyła, ale też ciężko mówić, że popyt zdecydował się na większy zryw. Efekt finalny? WIG20 zyskał ostatecznie 0,45 proc. Dużo lepiej zaprezentowały się inne europejskie rynki. Niemiecki DAX na koniec dnia zyskiwał ponad 1 proc. Francuski CAC40 rósł około 0,5 proc. Kolor czerwony świecił z kolei na początku amerykańskiej sesji. Indeksy spadały o około 0,5 proc.

Błysk indeksu WIG20

Mówiąc o naszym rynku na uwagę zasługuje postawa indeksu sWIG80. Ten zyskał na wartości prawie 2,3 proc. i znów jest blisko historycznych szczytów. Liderem wzrostów w tym gronie była Mennica Polska, której akcje zyskały 11,6 proc. Papiery VRG urosły niemal 10 proc. W piątek obroty na całym rynku wyniosły prawie 3,75 mld zł.

Na rynku walutowym piątek upływał pod znakiem nieznacznego umocnienia złotego. Dolar stracił 0,4 proc. i jego wycena spadła do 3,70 zł. Euro zostało przecenione o 0,2 proc. do 4,26 zł. Frank potaniał o 0,5 proc. do 4,53 zł.

Stosunkowo spokojny dzień, w szczególności patrząc na ostatnie wydarzenia, zaliczyła ropa naftowa. Jej notowania spadały w drugiej części dnia o około 0,5 proc. Symbolicznie taniało złoto oraz bitcoin