Poranek maklerów: WIG20 powróci ponad 2200 punktów?

Wczorajsze zamknięcie za oceanem powinno wspierać przebieg dzisiejszego handlu w Europie, w tym na GPW. Gdyby indeks WIG20 zakończył dzisiejszą sesję wyraźnie powyżej 2200 pkt. mogłoby to być potwierdzeniem zakończenia korekty trwającej od początku roku. W negatywnym scenariuszu wsparciem pozostaje poziom 2130 pkt. Zwracamy uwagę że w najbliższych dniach zaplanowano szereg walnych zgromadzeń w spółkach Skarbu Państwa, co może w krótkim terminie zwiększać nieco niepewność.

Rynek gotowy do wzrostów?

Piotr Neidek, BM mBanku

Poranne notowania kontraktów terminowych na niemiecką Xetrę wskazują na przewagę popytu. Wczoraj bykom udało się obronić środowe denko. To, że w ciągu sesji nie było już niżej, można uznać za mały ich sukces. Teraz uwaga skupiona jest na oporze 17k. Na rynku kasowym od rana dominowały pozytywne nastroje. DAX na koniec dnia przebił się przez lokalny opór 16567.

Zyskiwały także najmniejsze spółki. sDAX nawet zaatakował linię lokalnego trendu spadkowego. Niby nic przełomowego się nie stało, ale w parze z obroną dwusetki, to już całkiem pozytywny sygnał. We środę indeks małych spółek zatrzymał się na średniej dwustusesyjnej. Wczoraj finisz wypadł na plusie. To może przerodzić się w początek kolejnego impulsu. Na realizację wciąż czeka scenariusz pt. chorągiewka.

Czwartkowa zwyżka na Wall Street oddaliła ryzyko przerwania wsparć przez jankeskie indeksy. S&P500 ponownie zbliżył się do tegorocznych szczytów. Nasdaq100 finiszował na historycznie wysokich szczytach. Do 17000 punktów zabrakło trzech oczek. Nie jest to słabość popytu, lecz możliwe, że świadome działanie. Wisienkę na torcie hossy może dzisiaj uda się zamontować.

Wczoraj zyskiwały także indeksy z rodziny DJ’ów. Wprawdzie maruderem został indeks użyteczności publicznej DJUA(-1.1%), ale pozostała trójka spisała się na medal. Nawet transportowy benchmark wykazał się lokalną siłą. Jeżeli dzisiaj uda się utrzymać wczorajsze zdobycze, to na koniec tygodnia szykuje się niespodzianka. Formacja młotka zapowiada powrót byków na parkiet w najbliższym czasie.