Poranek maklerów – Jak giełda zareaguje na wyniki wyborów?

Pomimo silnej przeceny na największych parkietach starego kontynentu – niemiecki DAX stracił 1,55%, a francuski CAC 40 zniżkował o 1,42% - oraz słabych nastrojów w Stanach Zjednoczonych – S&P 500 spadł o 0,50%, a Nasdaq o 1,23% - polski parkiet zanotował wzrostową sesję. Indeks WIG20 wzrósł o 0,60% i tym samym zdołał wybronić techniczne wsparcie w okolicy 1960 pkt., a piątek przyniósł czwartą wzrostową sesję w ubiegłym tygodniu. Dodatkowo pozytywny obraz rynku był wspierany wysokimi obrotami (1,04 mld PLN), co sugeruje obecność zagranicznego kapitału. Zyskowną sesję zanotowało aż czternaście spółek, przy czym najwięcej zyskały Dino (3,94%) i PGE (3,52%). Wśród spółek spadających wyróżniało się LPP, które zanotowało stratę na poziomie 4,20%. W drugiej połowie handlu mieliśmy do czynienia z aprecjacją złotego, a kurs EUR/PLN zbliżył się do poziomu 4,52.

W bieżącym tygodniu uwaga rynku w Polsce skupiona będzie na wynikach niedzielnych wyborów parlamentarnych. Napływające w ostatnim tygodniu kampanii sondaże wskazują na niejednoznaczny obraz powyborczej rzeczywistości. Choć rządzący obecnie obóz Zjednoczonej Prawicy cieszy się największym poparciem społecznym to najprawdopodobniej nie będzie on w stanie samodzielnie stworzyć rządu w nowej kadencji Sejmu. Oznaczać to będzie więc konieczność budowy koalicji i nie można wykluczyć, że w takim scenariuszu to partiom obecnie znajdującym się w opozycji uda się przejąć władzę po wyborach.

W przyszłym tygodniu w Polsce opublikowane zostaną wrześniowe dane o aktywności gospodarczej (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna) i rynku pracy. Ekonomiści BNP Paribas sądzą, że pod koniec III kwartału koniunktura w krajowej gospodarce pozostała słaba, a wyniki przemysłu i handlu detalicznego pogorszyły się w ujęciu realnym w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie spodziewają się jednak, że dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw pozostała dwucyfrowa.

Złoty w górę

Piotr Neidek, BM mBanku

W powyborczy poniedziałek rynki walutowe reagują optymistycznie na wstępne wyniki sondażowe. EUR/PLN wróciło przez chwilę poniżej 4,46 zł i zniosło w całości wrześniową słabość polskiej waluty. Na wykresie dolara jest słabsza reakcja a przeszkodą w dalszym umacnianiu się złotego okazuje się średnia dwustusesyjna. Kwadrans po godzinie 6:00 za amerykańską walutę płacono 4,24 zł, czyli najniżej od ponad miesiąca.

Druga połowa października rozpoczęła się od luki bessy na wykresie EUR/PLN. Na przestrzeni ostatnich dekad, tylko dwa razy pojawiła się taka formacja. W lipcu 2010 r. tydzień rozpoczął się oknem na wykresie, które przez kolejny rok pełniło funkcję oporu dla euro. Natomiast luka z listopada 2009 r. zapoczątkowała wielomiesięczny trend spadkowy dla EUR/PLN. W każdym z tych przypadków rynek akcji nad Wisłą zachowywał się później stabilnie.