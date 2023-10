Poranek maklerów: Schłodzenie nastojów na giełdach

WIG20 spadł o 0,80%, mWIG40 wzrósł o 0,01%, a sWIG80 o 0,21%. Nieco „normalniej” zachowywał się także złoty, przedwyborczo jedna z najsilniejszych walut świata. Wraz z aprecjacją USD obserwowaliśmy tym razem też lekkie wzrosty EURPLN, który rano osiągnął okolice 1,5450. Kurs USDPLN powrócił powyżej 4,30. Jeżeli chodzi o GPW, z wyjątkiem potężnego wzrostu na Pepco (+12,14%), dającego nadzieję na przełamanie trendu spadkowego, obserwowaliśmy bardzo szerokie odreagowanie, ale wciąż najgorzej zachowywali się negatywni bohaterowie ostatnich tygodni. Dino przeceniło się o 4,06%, a CD Projekt o 3,78%.

S&P500 spadło o 0,62%, a NASDAQ o 0,63%, rentowności obligacji 2-letnich wzrosły z 4,98% przed odczytem inflacji do nawet 5,08%, a 10-letnich z 4,56% do 4,72%. Szczególnie w tym ostatnim przypadku reakcja wydaje się skrajnie przesadzona i zostanie w naszej ocenie sprawnie wymazana, przynajmniej w większości, co sprawia, że cały ruch na giełdzie też widzimy raczej jako korekcyjny i chwilowy. Bloomberg zwraca uwagę na silny wzrost inflacji „superbazowej” we wrześniu (0,61%, określenie dotyczy wzrostu cen usług z wyłączeniem mieszkań), ale wynika on też z czynników sezonowych, jak wskazuje spadek rocznej dynamiki wskaźnika z 4,0% r/r do 3,9% r/r. Nie przypuszczamy, by wczorajsza publikacja zmieniała cokolwiek w planach FOMC.

W godzinach porannych po sześciu dniach wzrostów spadają indeksy azjatyckie, dwuprocentową przecenę notuje Hang Seng. Zamiast spodziewanego lekkiego odbicia inflacji CPI w Chinach zobaczyliśmy we wrześniu jej spadek do poziomu 0,0% r/r. Na dwie godziny przed startem handlu w Europie kontrakty na amerykańskie indeksy zachowują się jednak neutralnie, a na europejskie sugerują otwarcie bardzo lekko poniżej czwartkowego zamknięcia. W scenariuszu bazowym zakładamy, że dzisiejsza sesja przyniesie lekkie wzrosty, osłabienie dolara i spadki rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. W trakcie dnia poznamy finalne odczyty CPI z Polski i szeregu krajów europejskich oraz Raport Uniwersytetu Michigan. Wypowiadali się będą C. Lagarde oraz P. Harker.

Pepco rodzynkiem w WIG20



Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska