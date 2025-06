Lagarde sygnalizuje nadchodzące zwieńczenie cyklu

Co jednak istotne Prezes Lagarde zapowiedziała, że bank zbliża się do końca cyklu obniżek stóp, co może w średnim terminie zatrzymać trend wzrostowy na EURUSD.

Reklama

Europejski Bank Centralny (EBC) dokonał szeroko oczekiwanej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na swoim czerwcowym posiedzeniu, obniżając główną stopę refinansowania do 2,15%, depozytową do 2,00%, a kredytową do 2,40%. Prezes Christine Lagarde podkreśliła, że ​​decyzja ta została oparta na zaktualizowanych ocenach perspektyw inflacji i była niemal jednomyślna, z tylko jednym głosem sprzeciwu i sygnalizuje, że EBC zbliża się do końca bieżącego cyklu polityki, chociaż Lagarde nie potwierdziła ostatecznie przerwy na następnym posiedzeniu. Powtórzyła natomiast zobowiązanie EBC do podejścia zależnego od danych, od spotkania do spotkania, odzwierciedlając wyjątkową niepewność w obecnym otoczeniu makroekonomicznym.

Jeśli chodzi o inflację, najnowsze prognozy EBC pokazują, że inflacja bazowa wyniesie średnio 2,0% w 2025 r., 1,6% w 2026 r. i powróci do 2,0% w 2027 r., przy czym inflacja bazowa ma wynieść 2,4% w 2025 r. i 1,9% w ciągu dwóch kolejnych lat. Obniżenie prognoz z marca przypisuje się przede wszystkim niższym cenom energii i silniejszemu euro. Lagarde zauważyła, że ​​większość wskaźników inflacji bazowej sugeruje stabilizację wokół celu 2%, przy czym koszty pracy i presja płacowa stopniowo się łagodzą i spodziewane jest dalsze łagodzenie w 2025 roku. Lagarde przyznała jednak, że perspektywy inflacji pozostają bardziej niepewne niż zwykle, a ryzyka obejmują fragmentację globalnego łańcucha dostaw i potencjalne skutki inflacyjne zwiększonych inwestycji w obronę i infrastrukturę.

Rynek swapów obniżył wycenę ścieżki stóp procentowych w tym roku, a rosnąca luka w stosunku do Rezerwy Federalnej może wywierać presję spadkową na euro w średnim okresie, jeśli stopy procentowe w USA pozostaną wyższe. Scenariusz bazowy EBC zakłada dalsze napięcia handlowe i wyższe cła, które wraz z silniejszym euro mogą obciążać eksport i perspektywy wzrostu. Niemniej jednak oczekuje się, że solidne rynki pracy, rosnące dochody i inwestycje rządowe wzmocnią gospodarkę strefy euro, przy czym wzrost PKB prognozowany jest na 0,9% w 2025 r., 1,1% w 2026 r. i 1,3% w 2027 roku.

Po komentarzach prezes EBC rynek wymazał całkowicie perspektywy na jedną obniżkę stóp procentowych i obecnie spodziewa się, że stopy w tym cyklu zostaną obniżone jeszcze tylko raz.