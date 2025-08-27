Kobiety stanowią większość wśród klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych i pewnie nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, bo jest ich także nieco więcej w populacji Polski. Ich przewaga nie jest jednak regułą i to także wśród największych TFI. Zwykle jednak wybierają bardziej konserwatywne, a więc i z niższym potencjałem zysków produkty od mężczyzn, którzy z kolei częściej przeważają wśród uczestników funduszy akcji, a nawet mieszanych. Czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych poprzez odpowiednio nakierowaną komunikację starają się wpłynąć na powyższe proporcje?

Ostrożny naród

Na nastawienie inwestorów do ryzyka można patrzeć m.in. z perspektywy zasobności portfela, celów inwestycyjnych czy też przez pryzmat pokolenia. Sporo możemy się dowiedzieć też z prostej analizy rozkładu płci na poszczególne rodzaje inwestycji. Wnioski z niedawno przeprowadzonego przez Pekao TFI badania, które wskazywało m.in. na to, że to kobiety stanowią większość klientów TFI, zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i wartość zgromadzonych aktywów w funduszach, najczęściej zgadzają się z danymi z innych TFI. Zwłaszcza, że w samym Pekao TFI podobnie jak i większości pozostałych to inwestorki są mniej skłonne od mężczyzn do podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

– Polacy generalnie charakteryzują się niewielką skłonnością do ryzyka, a ta postawa dodatkowo jest uzależniona od płci inwestora. Jesteśmy, drugim po Rumunach, najbardziej ostrożnym narodem, jeśli chodzi o inwestycje – komentuje Marlena Janota, prezes Pekao TFI. – W kontekście uwarunkowań rynkowych, dotychczas stopy zwrotu z produktów dłużnych były na atrakcyjnych poziomach, gdy jednocześnie brakowało jakichkolwiek zachęt podatkowych dla inwestycji w produkty akcyjne – dodaje.

Z danych Pekao TFI wynika, że kobiety częściej wybierają fundusze dłużne i wykazują większą awersję do ryzyka. – Przewaga kobiet nad mężczyznami w funduszach dłużnych wynosi 55 proc. do 45 proc. Zauważamy również, że w produktach emerytalnych, takich jak IKE czy IKZE, inwestorki stanowią większy odsetek niż inwestorzy. Zakładamy, że może to wynikać z różnic demograficznych – podkreśla Janota. Jak dodaje, mężczyźni z kolei częściej wybierają rozwiązania akcyjne (53 proc. mężczyzn vs 47 proc. kobiet), a w niektórych funduszach akcyjnych Pekao TFI ich udział sięga nawet 66 proc. inwestujących – zauważa prezes Pekao TFI. Dlaczego kobiety są ostrożniejsze? – Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w badaniach, które planujemy przeprowadzić. Być może rozwiązanie znajduje się w neuronauce – zapowiada Janota.

W przypadku Santandera TFI przewaga kobiet wśród ogółu klientów jest nieznaczna (ich udział to 51 proc.), ale w podziale na poszczególne rodzaje aktywów różnice mamy już wyraźne. W przypadku funduszy akcji mężczyźni to 61 proc. klientów, z kolei w funduszach dłużnych przewagę (53 proc.) mają już kobiety. Z niedawno opublikowanego badania Santandera TFI, które dodatkowo spenetrowało kwestię nastawienia do ryzyka przez pryzmat pokoleń wynika, że 64 proc. inwestujących w Generacji Z to kobiety, a wśród Millenialsów kobiet jest 57 proc.